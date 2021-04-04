«Новообразование гигантских размеров»: тюменке удалили опухоль весом 25 килограмм

Операция длилась около трех часов. Фото департамента здравоохранения Тюменской области

Врачи «Медицинского города» ужаснулись, когда к ним на прием пришла 60-летняя пациентка лишь с незначительными жалобами в области малого таза. УЗИ показало огромную опухоль весом 25 килограмм, которая, по словам пациентки, успела вырасти всего за два года! Помимо того, у врачей были опасения, что новообразование окажется злокачественным.

Женщина до последнего не обращалась к врачам, пока не почувствовала значительное ухудшение со здоровьем. За это время опухоль заняла весь малый таз и всю брюшную полость.

Первая заприметила неладное гинеколог, которая и направила пациентку пройти более серьезное обследование. К счастью, ситуацию еще можно было спасти. Врачи провели женщине наисложнейшую трехчасовую операцию. За это время специалисты удалили огромное новообразование яичника и большую миому матки, которую в ходе предоперационной диагностики из-за объёмов опухоли выявить было и вовсе невозможно.

– Ни один вид диагностики не мог достоверно сказать, откуда исходит опухоль, куда прилежит. Хирургам и анестезиологам пришлось понервничать: при извлечении тяжелой опухоли, находившейся в теле женщины долгое время, возникает резкое изменение внутрибрюшного давления – оно падает, – рассказал оперирующий хирург Андрей Вовк.

Помимо гигантских размеров, осложняло операцию и то, что опухоль прочно связалась с петлями кишечника, не оставляя врачам прямого доступа. Но общими усилиями из женщины все-таки удалось извлечь образование, вес которой составил целых 25 килограмм! Осталось выяснить, какой она носит характер, ведь могло случиться и так, что опухоль окажется злокачественной.

Общий вес удаленного образования оставил 25 килограмм. Фото департамента здравоохранения Тюменской области

– Опухолевое образование было гигантских размеров, у пациентки имелась выраженная сердечно-сосудистая патология, опухоль была связана с петлями кишечника, поэтому риски оперативного вмешательства были крайне высокими, – пояснила Мария Яковлевна Кузьменко, заведующая гинекологическим отделением «Медицинского города».

Срочное гистологическое исследование, проводимое в «Медицинском городе»и позволяющее в кротчайшие сроки определить природу опухоли, показало, что опухоль доброкачественная. В общей сложности пациентка провела в Медицинском городе 9 дней и благополучно выписана домой.

– Женщине очень повезло. Любая травма живота, например,случайное падение, могла привести к разрыву опухоли, кровотечению, осложнениям, последствия которых могли быть несовместимы с жизнью, – поделился Андрей Валериевич Вовк.

Сейчас здоровью женщины ничего не угрожает. Она полностью восстановилась после операции и продолжает вести обычную жизнь.