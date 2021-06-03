«Не могла даже кушать нормально»: в Тюмени хирурги спасли девушку с редчайшей опухолью у сердца

В Тюмени хирурги спасли девушку с редчайшей опухолью у сердца. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В конце мая в областную клиническую больницу № 1 экстренно доставили девушку. После проведения необходимых исследований, таких как УЗИ и КТ, у девочки выявили опухоль правого желудочка сердца размером 12 сантиметров. К слову, молодую пациентку уже на протяжении полутора лет беспокоили одышка, нарушение сердечного ритма, чувство тяжести и боли в груди, однако специалисты не сразу установили точную причину недомогания – фибролипому сердца.

Фото - пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

– Это очень редкая патология. Основные причины возникновения опухолей подобного рода неизвестны. Из всех видов опухолей сердца на данный диагноз приходится менее 1%. Статистика также порой бывает неутешительна, ведь в результате сдавливания опухолью коронарных артерий и нарушения ритма сердца крайне высок риск внезапной смерти ребенка. Именно по этой причине важно диагностировать новообразование и начать лечение как можно раньше, – отметил оперирующий хирург, заведующий детским кардиохирургическим отделением № 2 ОКБ № 1 Кирилл Горбатиков.

По его словам, обычно опухоль располагается вне сердца, не затрагивая сердечную мышцу, но обнаруженная опухоль прорастала полностью в толщу миокарда правого желудочка сердца. Сложность предстоящей операции усиливал тот факт, что с обеих сторон от образования проходили магистральные коронарные артерии. Таким образом, задача перед кардиохирургами стояла очень сложная. Ведь надо было не просто иссечь опухоль, а сохранить клапанные структуры сердца, не скомпрометировать проходящие в непосредственной близости коронарные артерии и полностью восстановить функцию правого желудочка.

Фото - пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Операция по удалению опухоли длилась шесть с половиной часов. Вмешательство проводилось на открытом сердце, с применением искусственного кровообращения. Убрав опухоль и проконтролировав функцию трехстворчатого клапана сердца, хирурги провели операцию по технологии «Dor-2», которую обычно применяют при аневризмах левого желудочка. Благодаря этому сократительная функция правого желудочка не пострадала.

По словам врачей, это была по-настоящему ювелирная работа. Далее проведенное гистологическое исследование показало, что опухоль доброкачественная. Она сдавливала коронарные артерии, именно поэтому жалобы у пациентки были такими же, как у больного ишемической болезнью сердца.

Стоит отметить, что все послеоперационные контрольные исследования, проводимые девушке, показали отсутствие каких-либо нарушений ритма сердца. Не было и никаких противопоказаний к беременности и родам, что, конечно же, так важно для любой женщины.

– Перед операцией много общались с врачом. Он подробно рассказывал, как поэтапно будет проходить лечение. Промедление было очень опасно для жизни. Рады, что всё благополучно завершилось. Ведь мы так долго искали причину недомогания дочери. Многие врачи до этого связывали ее слабость с банальным переходным возрастом. А ее тошнило, постоянно болела голова. Она не могла нормально есть. Мы, родители, до конца жизни будем благодарить врача за спасение дочери, – сказал счастливый отец тюменки.

Уже в ближайшем послеоперационном периоде девочка чувствовала себя хорошо, на щеках появился румянец, она с аппетитом ела кашу, чего долгое время не замечали за ней родители.

– Есть ряд очень серьезных болезней, которые не только тяжело диагностируются, но и их лечение – очень сложный и хрупкий процесс. Этот случай один из таких. Кирилл Викторович Горбатиков вместе с командой настоящих профессионалов выявили большую опухоль сердца. Риски, прогнозы, план операции обсуждался нами коллегиально. Операция прошла успешно, – подвел итог заместитель главного врача по медицинской части хирургического стационара ОКБ № 1 Игорь Бродер.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени кардиохирурги ОКБ № 1 и онкологи «Медицинского города» спасли 68-летнюю пациентку с диагнозом «разрастание забрюшинной злокачественной опухоли». У женщины случился рецидив: операцию по удалению новообразования ей проводили 12 лет назад.

При проведении контрольной компьютерной томографии подтвердился диагноз с отягчающими подробностями: лейомиосаркома проросла в брюшной отдел аорты. Команда хирургов спланировала стратегию и стала готовиться к операции. Важно было максимально радикально удалить опухоль.

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