В Тюмени хирурги спасли пациентку с уникальным клиническим случаем. Фото - ОКБ №1.

В Тюмени кардиохирурги ОКБ № 1 и онкологи «Медицинского города» спасли 68-летнюю пациентку с диагнозом «разрастание забрюшинной злокачественной опухоли». У женщины случился рецидив: операцию по удалению новообразования ей проводили 12 лет назад.

При проведении контрольной компьютерной томографии подтвердился диагноз с отягчающими подробностями: лейомиосаркома проросла в брюшной отдел аорты. Команда хирургов спланировала стратегию и стала готовиться к операции. Важно было максимально радикально удалить опухоль.

– Операция длительностью 4,5 часа проходила в два этапа. Первый – удаление опухоли, резекция участка брюшной аорты нижней полой вены. Затем было проведено протезирование брюшной аорты с помощью синтетического протеза сосуда. Операция прошла по плану, послеоперационный период проходил гладко, – рассказал хирург ОКБ № 1 Азат Ахметов.

Пациентку выписали уже через неделю в удовлетворительном состоянии, сейчас наблюдается амбулаторно. В дальнейшем она будет проходить лечение у онкологов «Медицинского города».