В Тюмени хирурги сформировали половые органы малышу с неопределенным полом. Фото - Галина Кирсанова.

В Тюмени урологи Областной клинической больницы №1 провели операцию полуторагодовалому малышу, который родился с диагнозом «гипоспадия» – проще говоря, с неопределенным полом. Уникальное хирургическое вмешательство стало возможным благодаря опыту кандидата медицинских наук Алексея Луткова, к которому приезжают лечиться дети не только Тюменской области, но из Москвы и Санкт-Петербурга.

По словам пресс-секретаря медицинского учреждения Галины Кирсановой, специалисты выявили у маленького пациента нарушение эмбрионального формирования отдела мочеиспускательного канала, которое к тому же сочеталось с искривлением и малым размером полового члена. Чтобы точно диагностировать заболевание, врачи провели генетический анализ, а также ультразвуковое исследование.

Фото - Галина Кирсанова.

– Удостоверившись, что пол мужской, провели операцию, в результате которой восстановили наружные половые органы в соответствии с мужской физиологией. Такая аномалия устраняется хирургическим путем. По сути, это сложная реконструктивная операция по формированию половых органов ребенка, – объяснил Алексей Лутков.

По его словам, рождение детей с подобными аномалиями – это всегда огромный стресс для родителей и ребенка. Важно прооперировать малыша как можно раньше, пока у него не сформировалось чувство собственной неполноценности. Ведь если хирургическая коррекция не проведена вовремя, ребята уже в детском саду могут стать мишенью для насмешек, а со временем социальная дезадаптация у больных гипоспадией только усиливается. По разрушающему действию на психику она может соперничать с такими аномалиями лицевого черепа, как заячья губа, волчья пасть и прочее.

Ранее в Тюмени спасли малыша с редчайшей патологией сердца, родившегося в Новом Уренгое. У ребенка диагностировали общий артериальный ствол: от сердца вместо легочной артерии и аорты отходит один крупный кровеносный сосуд. Такой порок встречается лишь у одного одного процента от общего числа всех врожденных патологий развития сердца.

Изначально операцию собирались провести в Санкт-Петербурге, но ребенок появился на свет раньше срока, поэтому медлить было нельзя. Мальчика экстренно доставили в отделение кардиохирургии тюменской областной клинической больницы № 1.

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