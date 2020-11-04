В Тюмени спасли новорожденного малыша с редчайшей патологией сердца

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени спасли малыша с редчайшей патологией сердца, родившегося в Новом Уренгое. У ребенка диагностировали общий артериальный ствол - от сердца вместо легочной артерии и аорты отходит один крупный кровеносный сосуд. Такой порок встречается лишь у одного одного процента от общего числа всех врожденных патологий развития сердца.

Изначально операцию собирались провести в Санкт-Петербурге, но ребенок появился на свет раньше срока, поэтому медлить было нельзя. Мальчика экстренно доставили в отделение кардиохирургии тюменской Областной клинической больницы №1.

После специальной подготовки, на 7 день после рождения, малышу выполнили сложнейшую радикальную коррекцию - сформировали искусственную легочную артерию, выполнили пластику бифуркации, после чего - анастомоз искусственной легочной артерии и бифуркации. Ювелирную по сложности работу выполнил заведующий детским кардиохирургическим отделением Кирилл Горбатиков.

Операция проходила при искусственном кровообращении с использованием современной технологии - кардиоплегии. Нужно отметить, что бригада анестезиологов-реаниматологов справилась со своей задачей блестяще. Специалисты проводили интенсивную терапию на протяжении всего периода восстановления.

Сейчас малыш уже на самостоятельном дыхании, пульс и давление в норме, кроме того, он хорошо набирает вес.