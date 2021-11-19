В Тюмени спасли малыша с неоперабельной опухолью головного мозга. Фото - ФЦН.

В Тюмени спасли 10-месячного малыша с неоперабельной опухолью головного мозга. Давид прилетел из Салехарда вместе со своей мамой в Федеральный центр нейрохирургии.

– Опухоль была небольшой, но находилась в труднодоступном участке головного мозга. Такие образования не только находятся глубоко и к ним сложно подобраться. Удаление грозит большой кровопотерей. Именно по этой причине хирурги зачастую отказываются оперировать, – объяснил заведующий детским нейрохирургическим отделением ФЦН в Тюмени Юрий Якимов.

Однако в Тюмени малышу не отказали в операции. Через небольшой прокол в головной мозг ребенка ввели сверхтонкий эндоскоп, после чего лишили опухоль жизнеспособности, нагревая ее лазерным лучом.

– Много прочитала отзывов, советовалась с врачами в Салехарде. Специалисты сразу пояснили, что риск во время операции может возникнуть. Все прошло, все позади. Рады, что выписываемся, – рассказала мама маленького пациента Людмила.