В Тюмени мать четверых детей лишилась квартиры из-за ипотечных долгов и теперь планирует жить в палатке

Женщина работает воспитателем в детском саду и воспитывает четверых детей Фото: Общероссийский народный фронт Тюменской области Фото: Общероссийский народный фронт

Многодетная мать из Тюмени Наталья Погребня лишилась единственного жилья из-за просрочки по ипотечному кредиту. Женщина работает воспитателем в детском саду и в одиночку воспитывает четверых детей. Из-за сложного финансового положения она какое-то время не платила по кредиту, хотя до этого все обязанности перед банком выполняла исправно. Банк продал ее квартиру с публичных торгов, и теперь Наталья с семьей может оказаться на улице.

Фото: Общероссийский народный фронт Тюменской области Фото: Общероссийский народный фронт

Столкнулась с трудностями

Ипотечная квартира, которую женщина купила в 2013 году, – единственное жилье для семьи Погребня. Часть долга Наталья закрыла с помощью материнского капитала и денег от продажи квартиры, оставшейся в наследство от дедушки. Шесть лет женщина ответственно относилась к обязательствам перед банком и платила по ипотеке, но в 2019 году Наталья столкнулась с финансовыми трудностями.

Муж из-за проблем с работой перестал помогать с выплатами, вся нагрузка легла на плечи женщины. Свои обязательства по кредиту Наталья выполняла частично. Изначально банк пошел навстречу тюменке и заключил с ней в декабре 2019 года мировое соглашение, согласно которому она должна была выплатить всю задолженность на момент подписания документа. Наталья была готова исполнить эти обязательства, но в ее планы вмешалась пандемия: детский сад, где работала женщина, отправил сотрудников по домам, оставив голый оклад.

– Я исправно платила по 28 тысяч рублей в месяц. Но в 2019 году начались проблемы, потом – пандемия. В итоге банк продал квартиру. Письма президенту России, премьер-министру РФ и в Центробанк не помогли, – рассказывает Наталья Погребня.

По словам Натальи, она получала всего на 6 тысяч рублей больше, чем сумма платежа. Кредитные каникулы ей не дали, хоть работы женщина не лишилась. Пришлось выкручиваться: часть штрафов она погасила в феврале 2021 года, а потом продала закладную на жилье, в которое вложен материнский капитал. Сейчас обстоятельства складываются таким образом, что если семья Погребня не внесет сразу 3,1 млн рублей, то окажется на улице. Как это сделать – не ясно, ведь банковские карты женщины арестованы, новый кредит ей не дают.

– Осталась почти без средств. Детский сад закрыли, я сидела дома на самоизоляции, получала только оклад. Дополнительной возможности подрабатывать из-за введенных в регионе ограничений не было. Обратилась за помощью к бывшему мужу, он продал дом в деревне, чтобы мы могли выполнить обязательства по мировому соглашению. Мы внесли средства, но было уже поздно, – дополняет Наталья.

Фото: Общероссийский народный фронт Тюменской области Фото: Общероссийский народный фронт

Квартира арестована

В марте этого года квартиру, где живет женщина с четырьмя детьми, арестовали и выставили на продажу. Четырехкомнатное жилье банк продал на аукционе за 3 миллиона рублей, при этом рыночная стоимость подобных квартир в городе значительно выше — около 8 миллионов рублей. Этой суммы Наталье хватило бы на погашение задолженности и покупку нового, более скромного жилья. Но права на самостоятельную реализацию недвижимости женщину лишили.

Сейчас у многодетной семьи нет ничего, кроме палатки, в которой они планируют жить, если новый собственник потребует немедленно освободить квартиру. Нового собственника зовут Евгений Писарев. Он заявил, что жить в квартире не собирается, планирует ее продать. При этом прежней владелице, Наталье, он предложил выкупить недвижимость обратно за 7,6 миллиона рублей.

Помочь Наталье вызвались эксперты регионального штаба Общероссийского народного фронта. Они обратились к местным властям с просьбой выделить служебное жилье Наталье по договору соцнайма как работнику общеобразовательного учреждения. Сейчас мама четверых детей подала документы на рассмотрение в администрацию Тюмени. Также представители организации письменно обратились к директору банка с просьбой приостановить торги по реализации жилья и рассмотреть возможность реструктуризации долга или заключения мирового соглашения, но ответа так и не последовало.

– Без помощи государства в подобных ситуациях не обойтись. Необходим закон, который будет предоставлять дополнительные гарантии защиты отдельным категориям граждан (одиноким родителям, многодетным и семьям, где есть дети-инвалиды) в том случае, если их лишают единственного жилья. Пока такого нормативного правового акта нет, местные органы власти – единственная защита для семей с детьми, попавших в сложную жизненную ситуацию, – считает руководитель регионального исполкома ОНФ в Тюменской области Роман Чуйко.

В департаменте социального развития Тюменской области пояснили, что меры поддержки семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, существуют, но каждый случай следует разбирать индивидуально. «Комсомольская правда» – Тюмень» направила официальный запрос с просьбой перечислить всевозможные меры поддержки для семьи Погребня. В ведомстве пообещали ответить как можно скорее.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

– Решать проблему такого характера следует заблаговременно, лучше постараться договориться с банком либо о реструктуризации или кредитных каникулах, либо иных выходах из положения. Обычно в таких ситуациях банк дает должнику каникулы на три месяца. Если за это время финансовое положение плательщика не стабилизировалось, ему дают время для того, чтобы самой реализовать квартиру за ту стоимость, которую он установит. Только в том случае, если кредитор не воспользовался этой возможностью в указанный срок, банк имеет право продать жилье на своих условиях, – рассказала финансовый консультант Наталья Ретина.

По подсчетам Натальи Погребня, за квартиру она внесла более 5 миллионов рублей. Как отмечает НТВ, тюменка и ее бывший муж в свое время продали всё, чтобы купить просторное жилье, вложили даже материнский капитал. В банке телеканалу заявили, что заемщица за помощью не обращалась. Сама же Наталья была уверена, что деньги, удерживаемые приставами, идут в счет погашения долга. Однако позже внезапно узнала, что ее квартира ей больше не принадлежит. Активисты Общероссийского народного фронта полагают, что квартира была продана «своим» людям.

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