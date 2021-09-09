«Нет ничего, кроме палатки»: в Тюмени квартиру многодетной матери-одиночки реализовали с торгов из-за долгов

В Тюмени квартиру многодетной матери-одиночки реализовали с торгов за долги. Фото - ОНФ.

В Тюмени мать-одиночка Наталья Погребня, работающая в детском саду воспитателем, с четырьмя детьми в ближайшее время может оказать без крыши над головой. Дело в том, что из-за долгов ее квартиру реализовали с торгов. Теперь женщина с содроганием ждет нового собственника.

По информации общественников, которые заинтересовались сложной ситуацией горожанки, в какой-то момент тюменке стало нечем платить за свое единственное жилье, приобретенное ею восемь лет назад. Она просрочила оплату по ипотечному кредиту. Активисты просят власти города выделить семье жилое помещение из специализированного маневренного фонда.

– Часть долга Наталья закрыла с помощью материнского капитала и средств, вырученных от продажи квартиры, оставшейся в наследство от дедушки. В течение шести лет женщина ответственно относилась к обязательствам перед банком и исправно вносила платежи по ипотеке. Однако в 2019 году Наталья столкнулась с финансовыми трудностями: отец детей из-за отсутствия официальной работы перестал помогать, – объяснили в местном штабе ОНФ.

В марте 2021 года квартиру арестовали и выставили на продажу, а на счета многодетной мамы наложили арест. По словам членов Общероссийского народного фронта, сейчас у семьи нет ничего, кроме палатки. Им придется туда «переехать», когда нагрянет новый собственник квартиры.