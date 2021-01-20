В Тюменской области увеличены выплаты из материнского капитала. Фото: Ольга Крыльцова

Жители Тюменской области, которые обратятся за назначением ежемесячной выплаты из средств материнского капитала в 2021 году, получат ее в увеличенном размере. Сумма составит 11 956 рублей.

– Подать заявление можно в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. Если подать заявление в первые шесть месяцев после рождения ребенка, выплата будет установлена с даты рождения. Если обратиться после шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления, – подсказали в пресс-службе Управления ПФР по Тюменской области.

В ведомстве напомнили, что право получать средства из маткапитала имеет семья, которая постоянно проживает на территории России. Есть условия: мама и второй ребенок должны быть гражданами РФ и рожден он или усыновлен должен быть с 1 января 2018 года.

Важным критерием является размер дохода семьи. Он не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного гражданина за второй квартал предшествующего года. В Тюменской области в 2021 году эта сумма составляет 24 392 рубля.