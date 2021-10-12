«Побыстрее бы с этим покончить»: тюменскому сироте уменьшили сумму долга, оставшегося от умершей матери-алкоголички

Мальчик не в силах выплатить неподъемную сумму в размере почти миллиона рублей

Тюменцу Игорю Медведеву исполнилось 18 лет, но подарок на день рождения он получил не самый приятный: по достижении совершеннолетия на него перешли долги за коммунальные услуги в размере почти миллиона рублей от его покойной матери, которая при жизни увлекалась спиртным. После нескольких заседаний суда мальчику наконец уменьшили сумму долга, в этом ему помог его дедушка Сергей Черемсин, который всю жизнь был внуку поддержкой и опорой.

Игорь не в силах выплатить такую сумму самостоятельно

Однако борьба за финансовую свободу еще далека от своего логического завершения, ведь многие ресурсоснабжающие организации не желают прощать долг сироте, а представитель мальчика на суде ведет себя странно…

Полная сумма долга составляет 867 тысяч рублей и сейчас не растет, так как на время судебных разбирательств ее заморозили. Ранее «Комсомольская правда-Тюмень» писала о том, что «Тюмень Водоканал» разрешил не выплачивать мальчику около 300 тысяч рублей долга, приобретенного его матерью-алкоголичкой. Однако еще чуть больше полумиллиона так и остались «висеть» на парне.

Сейчас мальчику и его дедушке удалось достичь еще одной победы: управляющая компания решила простить часть долга. Какая сумма – пока неизвестно, ведутся подсчеты, однако это уже хоть и маленькая, но победа для тюменской семьи. А какую-то часть задолженности в УК разрешили отсрочить, что хоть и не полностью освобождает парня от расчёта, но зато дает ему время.

- Ездили с Игорем в управляющую компанию, заключили соглашение на отсрочку платежей, там нужно будет выплатить 16 тысяч рублей. Позже станет известно, какую сумму все же простили и какой долг в общем итоге остался, - комментирует дедушка Игоря Сергей Черемсин.

Однако, по словам дедушки, остальные организации, которым задолжала мать Игоря при жизни, без заседания суда не хотят списывать долги. А заседания суда проходят, мягко говоря, не очень. Дело в том, что интересы мальчика представляют органы опеки Тюмени, которые ранее и посоветовали Игорю вступить в наследство, чтобы сохранить квартиру, обещая при этом помочь со списанием долга. Однако никакой помощи семья не получила. Если бы мальчик отказался от прав на квартиру, расплаты за грехи матери удалось бы избежать. Сейчас, когда дело сделано, опеке остается лишь представлять Игоря на суде, но и это у нее выходит так себе.

Мама Игоря фиктивно прописала в своей квартире гастарбайтеров, за счет чего цены за коммунальные услуги взлетели Фото: Мария Толстихина

- Опека ведет себя странно. На заседаниях суда вообще молчат, у них даже сформулированных требований и возражений нет, я уже не говорю о доказательствах. Прокурор и судья неоднократно указывали на несформулированные требования, - рассказал Сергей Николаевич.

Теплоэнергетическая компания «УСТЭК», энергосбытовая организация «Восток» и Тюменское экологическое объединение (ТЭО) – этим предприятиям остается должен Игорь Медведев. Без судебного постановления прощать долг сироте они не хотят. Журналист «Комсомольской правды-Тюмень» будет следить за развитием хода событий, пока что следует ждать очередного судебного заседания.

- Думаю, все-таки решиться в пользу Игоря. Будем на это надеяться. Хочется уже решить все и заниматься текущими делами, - заключил дедушка парня.

Дедушка мальчика уверен, долг списать можно и это законно Фото: Мария Толстихина

Напомним, Игорь остался без папы еще в трехлетнем возрасте, а маму, которая злоупотребляла спиртным, потерял в 2020 году. Все это время воспитанием Игоря занимался дедушка Сергей Черемсин, который после смерти дочери решил оставить квартиру внуку. Но дело приняло неожиданный поворот: жилье оформили по договору соцнайма, и, когда все документы переоформили на Игоря, выяснилось, что на квартире висит долг за коммунальные услуги в размере почти миллион рублей. Дело в том, что еще в 2017 году мать мальчика фиктивно и за деньги прописала в ней больше 50 гастарбайтеров. Сейчас Игорь обязуется в прямом смысле платить за ошибки покойной матери.

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