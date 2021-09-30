У тюменца с почти двухмиллионным долгом арестовали «Ауди». Фото - УФССП по Тюменской области.

В Тюменской области прошел рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД: они выявляли должников-автомобилистов. На этот раз им попалась «крупная рыба».

У горожанина, который накопил 1 800 000 рублей долга по кредитам и налогам, арестовали «Ауди». Вернуть машину он сможет, когда выплатит сумму долга полностью.

– Женщина, ехавшая на автомобиле своей родственницы и не являющаяся его собственником, не подозревала, что транспорт имеется в информационной базе должников. Она со скандалом вышла из салона, закрыла автомобиль и ушла. Арестованный «Хендай» также помещен на штрафстоянку для дальнейшего разбирательства, – рассказали в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

С помощью установленных комплексов «Крис-П» задержано 240 транспортных средств тюменских должников. Всего арестовано 43 автомобиля.