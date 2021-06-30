Чудо произошло: сироте, на котором «висел» почти миллион рублей из-за матери-алкоголички, простили часть долга

Игорь Медведев вместе с дедушкой борятся за право жить без долгов

Помните, мы рассказывали историю 17-летнего тюменца Игоря Медведева, оставшегося после смерти матери с долгом за коммунальные услуги в размере 867 тысяч рублей? Если нет, то напомним: Игорь остался без папы еще в трехлетнем возрасте, а маму, которая злоупотребляла спиртным, потерял в 2020 году. Все это время воспитанием Игоря занимался дедушка Сергей Черемсин, который после смерти дочери решил оставить квартиру внуку.

Но дело приняло неожиданный поворот: жилье оформили по договору соцнайма, и, когда все документы переоформили на Игоря, выяснилось, что на квартире висит долг за коммунальные услуги в размере почти миллион (!) рублей. Дело в том, что еще в 2017 году мать мальчика фиктивно и за деньги прописала в ней больше 50 гастарбайтеров.

Такой поворот событий означал, что по достижении совершеннолетия Игорь обязуется в прямом смысле платить за ошибки покойной матери. Больше всего в этой ситуации винит себя дедушка Игоря, ведь, по его словам, он «собственноручно подписал внуку приговор».

Дедушка Сергей Николаевич Черемсин обратился за помощью в редакцию «Комсомольской правды». После общественной огласки посыпались множественные комментарии от неравнодушных людей, переживающих за судьбу юного тюменца. История получила мощный толчок, благодаря которому случилось маленькое чудо: одна из тюменских коммунальных организаций простила Игорю почти 300 тысяч рублей!

Отказалась от требования долга компания «Тюмень Водоканал». Мальчику простили 280 639,03 руб. за коммунальные услуги холодного водоснабжения и водоотведения за период с 1 октября 2017 по 31 мая 2021. Уже с июня семья начнет оплачивать коммунальные платежи за воду «с чистого листа».

- Рассмотрев Ваше письмо, приняв во внимание нахождение несовершеннолетнего собственника, Медведева Игоря Олеговича в трудной жизненной ситуации, принято решение о прощении долга за коммунальные услуги холодного водоснабжения и водоотведения по жилому помещению, находящемуся по адресу г. Тюмень, ул. Текстильная, д. 21, кв. 52 в размере 280639,03 руб. Таким образом, по вышеуказанному жилому помещению на 1 июня 2021 г. задолженность за услуги холодного водоснабжения и водоотведения отсутствует,- сообщили в ООО «Тюмень Росводоканал».

Из официального сообщения «Тюмень Росводоканала» Фото: Мария Толстихина

При этом специалисты напомнили о необходимости оплачивать коммунальные услуги своевременно, не позднее 10 числа каждого месяца, а также порекомендовали установить индивидуальные приборы учета для оплаты фактического потребления воды. На сегодняшний день, уже совершеннолетний Игорь Медведев, вместо почти 900 тысяч рублей должен ориентировочно 600 тысяч рублей.

- Узнав об этой новости, мы вздохнули чуть глубже. Конечно, всеобщее напряжение все еще остается, пока не ясно, к какому мы придем итогу. Но в любом случае списание части долга для нас – большая радость, ведь это уже не миллион рублей, как было ранее. Будем надеяться на лучшее и продолжать верить в положительный исход, - делится дедушка Игоря Сергей Николаевич.

В июне Игорю Исполнилось 18 лет, теперь он является нанимателем жилья и долг за коммунальные платежи числится за ним. Однако дело тюменца рассматривается в суде: 24 мая должно было состояться предварительное слушание, на которое были приглашены дедушка Игоря в качестве опекуна, тюменская служба опеки, МВД России по Тюменской области, а также ресурсоснабжающие организации, которым Игорь обязан выплатить долг за коммунальные услуги. Однако судебное заседание было перенесено на середину июля.

Напомним, в администрации Тюмени «Комсомольской правде» сообщили, что мальчик обязан оплачивать коммуналку, и посоветовали заключить с управляющей компанией и ресурсниками соглашение о рассрочке платежа. В департаменте социального развития Тюменской области пояснили, что вопрос находится на контроле Управления социальной защиты населения города Тюмени и Тюменского района.

- Если «Тюмень Водоканал» простили нам долг, значит, есть какое-то законное решение этой ситуации. В нашей истории пообещал разобраться юрист. Посмотрим, к какому решению придёт суд, будем надеяться на лучшее, - с надеждой заключил Сергей Николаевич Черемсин.

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