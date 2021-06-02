Тюменскому сироте, который остался с долгом в почти миллион рублей, пообещали помочь

"Судя по настрою ответчиков в суде, я понял, что настроены они решительно и прощать долг вряд ли собираются..."

История 17-летнего сироты из Тюмени, Игоря Медведева, оставшегося после смерти матери с долгом в 867 тысяч рублей, потрясла многих. Напомним, мальчик потерял отца в 3-летнем возрасте, а мать долгое время злоупотребляла алкогольными напитками и скончалась в 2020 году. После смерти родителей Игорю предназначалось государственное жилье, но он и его нынешний опекун – дедушка, решили оставить квартиру, в которой все это время жили мама с мальчиком. Жилье было оформлено по договору соцнайма. Договор переоформили на Игоря, но обнаружилось, что на квартире висит долг за коммунальные услуги в размере почти миллиона рублей: еще в 2017 году мать мальчика фиктивно и за деньги прописала больше 50-ти гастарбайтеров. По наступлении совершеннолетия мальчик должен будет в прямом смысле расплачиваться за ошибки пьющей матери.

Мальчик будет обязан выплатить долг за коммунальные услуги в размере более 800 тысяч рублей

В департаменте социального развития Тюменской области пообещали держать ситуацию на контроле, уверив, что «несмотря на достижение в ближайшее время Игорем совершеннолетия, орган опеки будет представлять его интересы до момента принятия процессуального решения судом». Органы опеки направили исковое заявление в суд ещё в феврале 2021 года, чтобы признать факт регистрации посторонних лиц недействительным, а также освободить мальчика от выплаты долга.

– Вопрос находится на контроле Управления социальной защиты населения города Тюмени и Тюменского района. Семье предоставляются меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством, разъяснены условия предоставления материальной помощи, предоставлена контактная информация, – пояснили в ответном письме на запрос журналиста «Комсомольской правды» в департаменте социального развития Тюменской области.

Предварительное судебное заседание состоялось 24 мая, следующее слушание пройдет 20 июля. День рождения Игоря в июне, а это значит, что даже при условии наступления совершеннолетия сироты рассматривать вопрос о списании долга все же будут. Ответчиками по делу выступают ресурсоснабжающие организации, а также Управление по вопросам миграции МВД России по Тюменской области.

– Судя по настрою ответчиков в суде, я понял, что настроены они решительно и прощать долг вряд ли собираются. Посмотрим, что скажут на втором слушании. Никакой помощи кроме защиты наших интересов в суде органами опеки мы пока не получили. Единственное, на заседании упомянули о процедуре банкротства или о чём-то похожем, что поможет списать долг полностью. Но пока это лишь на стадии обсуждения, – комментирует дедушка Игоря Сергей Николаевич Черемсин.