Двух тюменок отправили под суд за многомиллионные хищения и махинации с маткапиталом Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области утвердили обвинительное заключение в отношении двух девушек, которые обвиняются в участии в преступном сообществе и мошенничестве, совершенном организованной группой, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

А дело было так. В 2013 году учредитель и директор курганской риелторской компании «Альтаир» создала преступное сообщество, чтобы похитить бюджетные деньги, обналичив материнский капитал. Этим предприятием мадам управляла аж до апреля 2017 года. За это время в состав преступной группировки вошли 15 человек, которые искали в регионе матерей, остро нуждавшихся в деньгах. Не раскрывая своей истинной сущности, мошенники склоняли их к покупке жилья в Курганской области с использованием заемных средств.

После этого по доверенностям от имени женщин заключались липовые договоры целевых займов на покупку или строительство жилья на сумму, соответствующую остатку средств маткапитала. Деньги, которые перечислял Пенсионный фонд в счет погашения долга матерей по фиктивным договорам, мошенницы похищали.

С помощью сообщников в 2014 – 2016 годах фигурантки похитили более 10 миллионов рублей. Ещё одна мошенница похитила 31 миллион рублей. В 2019 году риелторская компания ликвидирована.

Потерпевшими признаны Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Курганской области и Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской области. Во время следствия с двумя обвиняемыми заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело выделено в отдельное производство.

Уголовное дело направлено в Курганский городской суд для рассмотрения по существу.