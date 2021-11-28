«Многодетная мама – это не только посудомойка, уборщица и учительница»: мама пяти сыновей из Тюмени рассказала о прелестях и горестях жизни большой семьи

Ваза для цветов в доме Феденко никогда не бывает пуста Фото: Мария Феденко Фото: Личный архив

Тюменцы Мария и Егор Феденко вместе вот уже 14 лет. Она – домашний кондитер, он работает судебным приставом. Пара случайных фраз, брошенных друг другу когда-то в интернете, привела к образованию большой и дружной семьи: мама, папа и пять сыновей. О нелегком пути к материнству и о том, каково это – быть многодетной мамой, Мария поделилась с «Комсомольской правдой» – Тюмень» сегодня, в замечательный и светлый праздник День матери.

Фото: Мария Феденко Фото: Личный архив

Еще в начале отношений Егор поставил Маше одно условие – родить двух сыновей. Девушка согласилась, но при условии, что, когда родятся сыновья, семья возьмет малыша из детского дома.

– Как словом, так и делом: через год после свадьбы на свет появился наш первенец Тимофей, а еще через три года – сын Артемий, – рассказывает Мария.

В 2013 году уже мама двоих детей устроилась работать в учреждение социальной защиты населения, где было необходимо взаимодействовать с социально неблагополучными семьями. Первых поход дался Марии крайне тяжело. Вернувшись, она долго плакала и уговаривала мужа разрешить ей уйти с работы, но кредитные обязательства не позволили, да и доброе слово семьи вселило в девушку уверенность.

– В 2016 году в наше учреждение поступил сигнал о том, что в одной из семей оставлены одни несовершеннолетние дети. В квартире задымление, отец несовершеннолетних находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, мать отсутствует. Детям было 4 и 1,5 года. Это были Рома и Слава. Конечно, это был не первый и не десятый тревожный случай в этой семье, бывало всякое, и с каждым разом угроза жизням детей росла, – вспоминает девушка.

Фото: Мария Феденко Фото: Личный архив

Было принято решение поместить детей в больницу, до момента пока родители придут в себя, но спустя несколько дней они в себя не пришли, а о детях забыли. Комиссией было выдвинуто решение о поиске деткам новой семьи, но кандидатов не было.

– В тот вечер мы с мужем долго не спали, думали: а вдруг рискнуть? Но страшно… Дети непростые, я бы сказала, сложные... Проблемы со здоровьем, наследственность... Но мы рискнули, – говорит Мария.

На следующий день Рома и Слава были уже частью семьи Феденко. Проблем с оформлением документов не возникло, ведь родные родители ребятишек просто не явились на судебное заседание.

– Поначалу с детьми и вправду было не легко. Мы долго привыкали к ним, а они к нам. Мальчики часто наблюдали за нами, задавая много вопросов, один из которых: «А когда вы будете драться?». Мы отвечали, что в нашей семье не дерутся! Позже вскрылись новые диагнозы, инвалидность, реабилитация, но спустя два года инвалидную группу сняли, жизнь стала входить в привычное русло, – рассказывает тюменка.

Фото: Мария Феденко Фото: Личный архив

Жизнь большой семьи – это, конечно, непросто, но я точно знаю, что, когда вместе, сообща, заручившись поддержкой друг друга, то любые трудности по плечу.

В 2017 году Мария заступила на новую должность – директора районного Дома культуры. Ответственная работа и культурная жизнь района поглотили ее настолько, что свою семью она видела только рано утром и поздно ночью. Муж, конечно, помогал: кормил детей, одевал, помогал делать уроки, но ребята все равно нуждались в маме. В один прекрасный вечер было принято решение о возвращении мамы в семью.

– Ну а дальше... дальше полное погружение в семейную жизнь. Всё время с детьми, уроками, кастрюлями, стиркой, уборкой и многим другим. Было не до скуки, но самореализоваться тоже хотелось. В этот момент пришла идея заняться стряпанием праздничных тортов, – рассказывает многодетная мама.

Время шло, детки подрастали, и Маше с Егором захотелось еще одного малыша. Несколько лет ожидания, надежд и разочарования, и вот звонок из органов опеки с просьбой взять на передержку трёхмесячного малыша Данила.

– Я сразу согласилась, а вот Егор задумался, но ненадолго, лишь до того момента, пока тот самый малыш не попал к нему в руки. Не буду рассказывать о судебных тяжбах и о том, что пережил этот мальчик за свои три месяца. Прошло три года, но до сих пор очень сложно вспоминать без слез. Самое главное, что сейчас мы вместе, и мы по-настоящему счастливы. У нас настоящая 7я. Нас так много, наши дни пролетают весело и незаметно, – делится Мария.

Фото: Мария Феденко Фото: Личный архив

Самая главная трудность, по словам девушки, это всех накормить, да так, чтобы угодить каждому, ведь вкусы у всех разные. А что касается быта, то особых сложностей в семье не возникает. У каждого члена семьи свои обязанности по дому. Кто-то моет посуду, кто-то пылесосит, кто-то моет пол, а кто-то ровным слоем распределяет игрушки по всему дому, рисует на обоях и таскает собаку за хвост. В общем, все при деле.

– Быть одной женщиной в семье – это круто, скажу я вам. Всё внимание мне одной. Мальчишки у нас молодцы, с детства учатся уделять внимание женскому полу, поэтому в моей вазе всегда стоят цветы, ну иногда просто ветки или солома, но главное же внимание, – признается тюменка.

Старшие сыновья знают о том, что младшие детки приемные, но не придают этому абсолютно никакого значения, в отличие от взрослых. Бывает, конечно, ребята ссорятся и дерутся, как и любые другие дети, но серьезных конфликтов между мальчиками никогда не возникало. Родители учат их всегда держаться вместе.

– Показываю на руке: вот пять пальцев. Если схватить за один, можно сломать, а если сжать кулак, то сломать не получится. Так и вы – пять братьев, и если вы вместе, поддерживаете друг друга, то вас не сломить, – говорит мальчикам мама.

– А еще часто задают вопрос: как вы всё успеваете? Открою секрет: мы не успеваем ничего, да и куда торопиться? Нужно успеть пожить и насладиться жизнью. Поэтому очень часто в средине дня мы можем взять и сорваться в лес на природу. Да, мы не успели помыть посуду, но мы очень здорово провели время вместе, и это куда важнее, – добавляет она.

Имея большую семью, Маша и Егор не забывают о себе и друг о друге. Среди шума и гама они находят возможность провести время вместе, ведь они не только папа и мама, но и муж с женой.

Фото: Мария Феденко Фото: Личный архив

– Многодетная мама – это не только посудомойка, уборщица, учительница и утешительница. При правильном распределении обязанностей можно успеть многое. Но главным приоритетом всё же остаются дети. Большая семья – это не много проблем, это много детей. Дети – это счастье, а счастья много не бывает! – заключает многодетная мама.

КСТАТИ

Недавно в Тюмени состоялось открытие региональной общественной организации многодетных и успешным матерей «Юнона». Марии посчастливилось быть в составе организации и стать куратором одного из направлений.

– Наша главная задача – развеять все стереотипы о том, что все многодетные семьи неблагополучные и несостоявшиеся, с кучей проблем. Да, забот у нас, конечно, много, с этим не поспоришь, да и проблем немало, но всё решаемо. Большие семьи создаются не для того, чтобы жить на одни пособия, как иногда говорят на лавочке, – объясняет тюменка.

Мария и другие неравнодушные помогают тем, кто желает принять в семью чужого малыша, но сомневается. Девушка уверена, что в стране много детей, которые мечтают о маме, и много женщин, которые мечтают о ребёнке, и нужно помочь им найти друг друга.

– Ведь чужих детей не бывает. И полюбить чужого ребенка как родного можно! Уж я-то это точно знаю! – говорит Мария Феденко.

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