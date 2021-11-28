Жительница Тюмени в возрасте 36-ти лет в ноябре 2021 стала мамой в десятый (!) раз Фото: Татьяна Коркина

В ноябре 2021 года в тюменском «втором» Родильном доме 36-летняя женщина стала мамой в десятый раз, две – в шестой раз (одной из них 30 лет) и шесть женщин (одной из них всего 25) – в пятый раз, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области. Всего же с начала 2021 года здесь родилось 3247 малышей.

В роддоме есть все необходимое для оказания специализированно помощи мамам и новорожденным. За несколько лет здесь ввели более 180 единиц современного оборудования, в т.ч. поставленного в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Каждый год в роддоме оказывают медицинскую помощь более чем трем тысячам беременных и рожениц.

По словам главврача Родильного дома №2, акушера-гинеколога высшей категории Елены Масюковой, профессия акушера занимает одно из ведущих мест в ряду врачебных специальностях. Акушеры должны обладать смелостью, решительностью, уметь быстро сориентироваться в сложной ситуации и принять максимально правильное решение.

- Появление на свет новой жизни, первый плач малыша и счастье в глазах матери – это то, что придаёт врачам сил. Ради этого хочется работать, невзирая ни на какие трудности, - отметила Елена Масюкова.