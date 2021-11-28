В Тюмени темой подкаста «Я стесняюсь» стали отношения с мамами

Фото: Мой портал

Подкаст «Я стесняюсь», посвященный Дню матери, выпустил «Мой портал». Креативный продюсер проекта Дмитрий Колобов и клинический психолог Екатерина Москвина выбрали тему «Отношения с мамой». Сначала в руки ведущих попали 11 историй, но в эфир вышло только четыре. По словам авторов, чужие откровения помогут слушателям узнать свои ситуации и пересмотреть отношения с мамой.

- Подкаст «Я стесняюсь» выходит на стабильной основе, начиная с марта. У нас уже вышло 11 выпусков. В них мы выпускаем реальные истории наших подписчиков. У нас на сайте есть форма, где люди могут рассказать свои истории и остаться анонимными. Они говорят о том, что их беспокоит, - рассказал Дмитрий Колобов.

Передача носит такое название потому, что многие стесняются обсуждать ту или иную проблему.