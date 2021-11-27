Дошколята из Голышманово мастерят поздравительные открытки для мам. Фото: Ольга Крыльцова

В канун Дня матери дошколятам голышмановского детского сада № 1 «Алёнушка» предложили смастерить поздравительные открытки для своих мам и отправить по почте. Детям идея понравилась, и они с интересом приступили к заданию.

– Я разукрасил розы в разные цвета, чтобы было веселенько, – рассказал Серёжа Алмазов. – Мою маму зовут Таня, она у меня уважительная и любезная. Мы вместе делаем уборку, я могу помыть посуду и пропылесосить. Мама довольна, когда я помогаю ей. Вечером любим посмотреть телевизор. Мама всегда желает мне спокойной ночи и читает сказки, моя любимая – про волка и семеро козлят. Хорошая там мама Коза, заботливая, смелая и любит детей. На праздник своей маме подарю ещё бумажные сердечки и стишок выучил для нее.

На открытки дошкольники наклеили марки, подписали в строке «кому» – МАМЕ. А главное, сами сложили оформленные по всем правилам открытки в сумку настоящего почтальона. Их разнесут адресатам прямо в День матери, 28 ноября.

Акция «Открытка маме своими руками» – это часть проекта «Тепло наших рук». Его реализует голышмановский благотворительный фонд «НАШЕ ВРЕМЯ» в период благотворительного сезона, оргазизуемого в Голышмановском округе ежегодно в ноябре – январе. Обычно он совпадает с международной акцией «Щедрый вторник», которая нынче будет запущена 30 ноября. В этот день по всему миру, в том числе и в России, пройдут тысячи мероприятий, связанных с благотворительностью. В них примут участие благотворители, добровольцы, представители некоммерческого сектора, бизнеса, местных сообществ, журналисты и просто неравнодушные граждане. В Голышмановском округе «Щедрый вторник» продлится до 5 декабря.