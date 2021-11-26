Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 27 ноября 2021 года: нужен ли будет QR-код в автобусах?

Губернатор Тюменской области Александр Моор сделал заявление по поводу QR-кодов в автобусах. Фото: Вадим Бегун

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 27 ноября 2021 года. По данным оперштаба Тюменской области, число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 324 и составило 79 613 человек, 24 человека скончались (всего – 2 793 с начала пандемии).

Фото - yandex.ru.

По информации оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за минувшие сутки зарегистрировано 324 случая заболевания (всего с начала пандемии – 79 613), 231 человек выздоровел (за весь период – 61 956), 50 детей заболели (из общего числа заболевших), 38 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 37 143 человека остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 878 110 человек, полный курс прошли 738 983.

В Тюменской области продлят сертификат для переболевших COVID-19 до года. Такое решение связано с низкими показателями повторной заболеваемости коронавирусом (всего 0,74% по стране).

Губернатор Тюменской области Александр Моор сделал заявление по поводу QR-кодов в автобусах. Из его слов понятно, что такое нововведение не рассматривается для жителей региона.

В Тюменской области скончались 172 привитых от коронавируса человека. Это 0,2% от общего количества жертв ковида в регионе.

Жители Тюмени узнают о вакцинации от Telegram-бота. Программу разработали специалисты Центра управления регионом.

За последние сутки в России выявлено 34 690 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 235 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 36 145 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 502 879 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 270 292 летальных исхода, выздоровели 8 200 971 человек.