В Тюменской области продлят сертификат для переболевших коронавирусом до года. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области продлят сертификат для переболевших COVID-19 до года. Такое решение связано с низкими показателями повторной заболеваемости коронавирусом (всего 0,74% по стране).

– Мы совместно с нашими учёными, экспертами в области иммунизации, с учётом результатов отечественных и международных исследований, подробно обсуждали вопрос о наиболее оптимальных сроках повторной вакцинации после перенесенной болезни и пришли к выводу, что после болезни сертификат вакцинированного для переболевших должен действовать один год. Сейчас это полгода, – сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина с правительством. Глава страны поддержал инициативу.

Напомним, что в Тюменской области система QR-кодов начала действовать с 8 ноября. Губернатор Александр Моор в послании к депутатам областной думы отметил важность своевременно принятых решений о введении дополнительных ограничений.