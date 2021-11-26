Коронавирус в Тюмени, последние новости на 26 ноября 2021 года: заболели еще 324 человека

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 26 ноября увеличилось на 324 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 26 ноября увеличилось на 324 человека. Всего с начала пандемии ковид подхватили 79 613 человек.

За последние сутки в России выявлено 34 690 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 235 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 36 145 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 502 879 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 270 292 летальных исхода, выздоровели 8 200 971 человек.