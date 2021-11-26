Александр Моор сделал заявление по поводу QR-кодов в автобусах. Фото: Вадим Бегун

Губернатор Тюменской области Александр Моор сделал заявление по поводу QR-кодов в автобусах. Из его слов понятно, что такое нововведение не рассматривается для жителей региона.

– У человека есть альтернатива: сходить в торговый центр или маленький магазин. Где альтернатива общественному транспорту? Ее нет. Поэтому надо понимать, что мы не можем людей поставить в такую ситуацию, – сообщил Моор в интервью главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову.

По словам главы региона, людей нужно стимулировать к ношению масок и обработке рук антисептиком. Поэтому надо, чтобы общественный транспорт обрабатывали перед выходом на линию и после возвращения.