В Тюменской области скончались 172 привитых от коронавируса человека. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области скончались 172 привитых от коронавируса человека. Это 0,2% от общего количества жертв ковида в регионе.

– Люди заболевают, в том числе и привитые, и, к сожалению, умирают. Но у нас больше половины населения привилось – 721 тысяча. Если, например, прививка не действует, то все должны болеть и умирать одинаково. А из этого количества привитых заболело 2,5% – 21 тысяча человека, скончались 172 человека (0,2%). Всего за пандемию умерло 2 700 человек, – рассказал главреду «Эха Москвы» Алексею Венедиктову губернатор Тюменской области Александр Моор.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что губернатор Тюменской области Александр Моор сделал заявление по поводу QR-кодов в автобусах. Из его слов понятно, что такое нововведение не рассматривается для жителей региона.