Жители Тюмени узнают о вакцинации от Telegram-бота. Скриншот экрана.

Жители Тюмени узнают о вакцинации от Telegram-бота. Программу разработали специалисты Центра управления регионом

– С его помощью можно узнать о крупных пунктах вакцинации, о видах вакцин и их действии. Чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо войти в приложение «Telegram» и в графе поиска ввести @Vakcina72_bot. Далее пользователю будет предложено выбрать интересующий его округ, в котором планируется прохождение вакцинации, – рассказали создатели проекта.

Телеграм-бот запустили в связи с большим количеством вопросов, связанных с вакцинацией от COVID. За первую половину ноября специалисты ЦУР зафиксировали более 17 тысяч сообщений от жителей Тюменской области на тему коронавируса.