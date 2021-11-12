Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 13 ноября 2021 года: часть тюменцев освободили от вакцинации

Тюменцев, переболевших коронавирусом за последние полгода, освободили от обязательной вакцинации. Фото: Ольга Крыльцова

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 13 ноября 2021 года. По данным оперштаба Тюменской области, число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 345 и составило 74 922 человека, 19 человек скончались (всего – 2 523 с начала пандемии).

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По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 102 человека выздоровели (за весь период —59 619); 42 ребенка заболели (из общего числа заболевших); 46 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших); 38 712 человек остается под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 782 823 человека, полный курс прошли 679 620.

Тюменцев, переболевших коронавирусом за последние полгода, освободили от обязательной вакцинации. Об этом сообщает местное управление Роспотребнадзора. Из информации, размещенной на сайте ведомства, следует, что соответствующие изменения уже внесли в постановление главного санитарного врача региона. Единственное, работникам необходимо будет предоставить документ, подтверждающий факт перенесенного заболевания.

В Тюменской области малый бизнес поддержат дополнительными льготами. Соответствующий законопроект, который внес губернатор Александр Моор, скоро рассмотрят. Глава региона предлагает в 2021 году снизить на треть налоговую нагрузку на предпринимателей, осуществляющих деятельность в отраслях, которые наиболее пострадали от антиковидных ограничений. Это касается бизнеса, применяющего упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы», и для тех, кто использует патент.

В Тюмени продезинфицировали железнодорожный вокзал. Это сделали сотрудники специализированной пожарно-спасательной части. Обработку провели безопасными для здоровья человека и окружающей среды веществами, распылив их на поверхности во всех помещениях, которые посещают сотрудники объекта и пассажиры.

За последние сутки в России выявлено 40 123 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 235 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 33 645 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 992 595 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 252 926 летальных исходов, выздоровели 7 720 962 человека.