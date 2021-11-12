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Здоровье12 ноября 2021 14:12

В Тюмени продезинфицировали железнодорожный вокзал

Безопасные для здоровья человека вещества распылили на поверхности во всех помещениях
Сергей Швецов
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В Тюмени продезинфицировали железнодорожный вокзал.

В Тюмени продезинфицировали железнодорожный вокзал.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюмени продезинфицировали железнодорожный вокзал. Это сделали сотрудники специализированной пожарно-спасательной части.

– Обработку провели безопасными для здоровья человека и окружающей среды веществами, распылив их на поверхности во всех помещениях, которые посещают сотрудники объекта и пассажиры. В 2021 году сотрудники ведомства уже проводили работу на вокзале. В этот раз было обработано более 11 тысяч квадратных метров, – рассказали в Главном управлении МЧС по Тюменской области.

Ранее личный состав СППЧ и ПСО проводил дезинфекцию крупных объектов и лечебных учреждений в Тюмени, Ялуторовске, Ишиме и Заводоуковске.