Тюменцев, переболевших коронавирусом за последние полгода, освободили от обязательной вакцинации.
Фото: Ольга Крыльцова
Тюменцев, переболевших коронавирусом за последние полгода, освободили от обязательной вакцинации. Об этом сообщает местное управление Роспотребнадзора.
Из информации, размещенной на сайте ведомства, следует, что соответствующие изменения уже внесли в постановление главного санитарного врача региона. Единственное, работникам необходимо будет предоставить документ, подтверждающий факт перенесенного заболевания.
Раньше прививку от коронавирусной инфекции можно было не ставить лишь тем сотрудников, у кого есть медотвод. Остальные должны были вакцинироваться первым компонентом до 12 ноября, и вторым — до 3 декабря.