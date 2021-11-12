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Здоровье12 ноября 2021 9:18

Тюменцев, переболевших коронавирусом за последние полгода, освободили от обязательной вакцинации

Об этом сообщает местное управление Роспотребнадзора
Сергей Швецов
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Тюменцев, переболевших коронавирусом за последние полгода, освободили от обязательной вакцинации.

Тюменцев, переболевших коронавирусом за последние полгода, освободили от обязательной вакцинации.

Фото: Ольга Крыльцова

Тюменцев, переболевших коронавирусом за последние полгода, освободили от обязательной вакцинации. Об этом сообщает местное управление Роспотребнадзора.

Из информации, размещенной на сайте ведомства, следует, что соответствующие изменения уже внесли в постановление главного санитарного врача региона. Единственное, работникам необходимо будет предоставить документ, подтверждающий факт перенесенного заболевания.

Раньше прививку от коронавирусной инфекции можно было не ставить лишь тем сотрудников, у кого есть медотвод. Остальные должны были вакцинироваться первым компонентом до 12 ноября, и вторым — до 3 декабря.