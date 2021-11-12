В Тюменской области малый бизнес поддержат дополнительными льготами. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области малый бизнес поддержат дополнительными льготами. Соответствующий законопроект, который внес губернатор Александр Моор, скоро рассмотрят.

Глава региона предлагает в 2021 году снизить на треть налоговую нагрузку на предпринимателей, осуществляющих деятельность в отраслях, которые наиболее пострадали от антиковидных ограничений. Это касается бизнеса, применяющего упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы», и для тех, кто использует патент.

– Этот проверенный и эффективный механизм поможет нашим предпринимателям преодолеть последствия пандемии, сохранить предприятия и рабочие места, – отметил Александр Моор.

Благодаря новой налоговой льготе предприниматели смогут сэкономить около 250 млн рублей. Комитет Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам рекомендовал законопроект к принятию.