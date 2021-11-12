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Здоровье12 ноября 2021 11:41

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 12 ноября 2021 года: заболели 345 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на 12 ноября 2021 года
Сергей Швецов
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В тюменской области за сутки коронавирусом заболело 345 человек.

В тюменской области за сутки коронавирусом заболело 345 человек.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 12 ноября увеличилось на 345 человек. Всего с начала пандемии ковид подхватили 74 922 человека.

За последние сутки в России выявлено 40 123 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 235 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 33 645 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 992 595 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 252 926 летальных исходов, выздоровели 7 720 962 человека.