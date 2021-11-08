Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 8 ноября 2021 года: умерли 17 человек Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 8 ноября 2021 года. По данным оперштаба Тюменской области, число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 348 человек и составило 73 186 случаев за весь период. Ситуация с коронавирусом в Тюменской области остается напряженной. В настоящий момент 44 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки от коронавируса скончались 17 человек и общее число умерших достигло 2 448. Но есть и хорошие новости: за сутки вылечились 98 человек, за все время 59 136 выздоровевших.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Тюменцам рекомендуют пройти диспансеризацию после перенесенного COVID-19

Это необходимо для снижения риска осложнений, так как ковид обостряет уже имеющиеся хронические заболевания или активно проявляет те, к которым уже была склонность и имелись факторы риска.

Кстати, тобольская больница на новом оборудовании обследует пациентов после перенесенного COVID-19. Аппарат с высокой точностью измеряет частоту и глубину дыхания, определяет количество углекислого газа в выдыхаемом воздухе и показывает объём лёгких.

С 8 ноября в Тюменской области продолжают свою работу ранее закрытые на выходные заведения, но с некоторыми условиями. Так, в большие ТЦ, цирк, театр, на спортивные объекты и в прочие организации можно будет попасть только имея QR-код о вакцинации.

За минувшие сутки в России зафиксировано 39 165 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Скончались 1 179 человек за день и полностью выздоровели 26 806 человек.