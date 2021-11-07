Тобольская больница на новом оборудовании обследует пациентов после перенесенного COVID-19 Фото: Татьяна Коркина

Тобольская больница проводит углублённую диспансеризацию на новом оборудовании. В областной больнице № 3 для пациентов, перенесших COVID-19 и проходящих углубленную диспансеризацию, доступно обследование на новом аппарате ультразвуковой диагностики и цифровом спирографе.

Оборудование поступило в амбулаторно-поликлиническую службу больницы по программе модернизации первичного звена здравоохранения Тюменской области. Углубленная диспансеризация проводится с 1 июля 2021 года и предполагает расширенный комплекс обследований, особенно для профилактики развития возможных патологий, вызванных коронавирусом.

Кроме осмотра и консультации врача-терапевта, лабораторных анализов и назначения необходимых препаратов, специалисты оценивают работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также проводят тест с шестиминутной ходьбой. Аппарат с высокой точностью измеряет частоту и глубину дыхания, определяет количество углекислого газа в выдыхаемом воздухе и показывает объём лёгких. Вся информация об исследовании отображается на цветном дисплее и может быть распечатана.

Если у пациента превышает норму концентрация маркера тромбообразования в крови, врачи назначают дополнительные обледования.