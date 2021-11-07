В Тюменской области завершились нерабочие дни

Фото: официальный портал органов государственной власти Тюменской области

В Тюменской области завершаются ранее введенные нерабочие дни. С понедельника, 8 ноября, все организации и предприятия возвращаются к своей обычной работе. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев.

- С 8 ноября все приступают к своей текущей деятельности. Необходимо помнить о постановлении № 120, где есть перечень предприятий, которые открываются с QR-кодами, а всех остальных просим внимательно относиться ко всем протоколам и рекомендациям Роспотребнадзора, – сказал Андрей Пантелеев.

Напомним, что с 8 ноября в Тюменской области в большие ТЦ, цирк, театр, на спортивные объекты и в прочие организации можно будет попасть только имея QR-код.

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