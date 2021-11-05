Тюменцы, не желающие прививаться от covid-19, записали обращение к Путину

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Тюменские активисты направили видеообращение президенту РФ Владимиру Путину, в котором высказали свое несогласие с обязательной вакцинацией и введением QR-кодов на территории региона.

– Именно сейчас, в это непростое время, когда во многих сферах в нашем обществе есть откровенное нарушение прав и свобод граждан, мы должны оставаться сплоченными в борьбе за их восстановление. Вместе мы – сила, – озвучили активисты.

Они напомнили, что прививка от COVID-19 должна быть добровольной, что данное право закреплено в Конституции РФ и федеральном законе, который гарантирует равенство прав и свобод человека.

– Жители нашего города возмущены введенными незаконными ограничительными мерами, а также требованием работодателей о проведении обязательной вакцинации среди своих сотрудников во исполнение постановления главного санитарного врача Тюменской области Галины Шарухо, – добавили они.

По мнению граждан, требование обязательной вакцинации и введение QR-кодов нарушают их права, а коды и вовсе принуждают людей к тому, чтобы они пошли и сделали прививку. Тюменцы просят опубликовать настоящую статистику по осложнениям пациентов, которые поставили вакцину.