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Общество11 октября 2021 15:04

У российского радиоведущего улучшилась потенция и ушла «женская» грудь после отказа от алкоголя на 100 дней

Роман Ильич не ожидал, что может подниматься на верхние этажи по лестнице без одышки
Мария Толстихина
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Роман наслаждается новым образом жизни Фото: romanilich_ / instagram

Роман наслаждается новым образом жизни Фото: romanilich_ / instagram

Фото: Соцсети

Отказаться на 100 дней от алкоголя – такое решение принял диктор из Тюмени Роман Ильич. Как выяснилось спустя несколько дней, очень даже не зря: мужчина стал выглядеть свежее и моложе, а жизнь заиграла новыми красками. Бывший гуру горячительных напитков теперь полностью заделался зожником: отказался от алкоголя, мучного, сладкого и стал вести активный порядок дня. О том, какие изменения произошли в его жизни после отказа от алкоголя, Рома рассказал в своем аккаунте Instagram.

- Что же изменилось? Я перестал храпеть, поднимаюсь на 5 этаж без одышки (почти), стал острее чувствовать вкусы и запахи, сон увеличился с 5-6 часов до 7-8, стал различать чувство голода и чувство жажды, ушла «женская» грудь, обострилось раздражение от запаха перегара и табака, стал мерзлявее, обновил полностью гардероб, - подвел итоги радиоведущий.

За время "сухого" образа жизни Ильич сбросил 15 килограмм Фото: romanilich_ / instagram

За время "сухого" образа жизни Ильич сбросил 15 килограмм Фото: romanilich_ / instagram

Фото: Соцсети

А ещё Ильич отметил прилив сил, повышение потенции и либидо. Сейчас время жизни для тюменца течет медленнее, он признается, что чувствует общее ощущение счастья. Изменения в лучшую сторону отмечают и подписчики Романа:

- Хорошие результаты, достойные;

- Красавчик! Так держать!:

- Продолжай Ильич, жги!, - пишут комментаторы, поддерживая и радуясь за Ильича.

А кто-то отнесся к кардинальному изменению диктора с юмором:

- Так и скажи, что просто хотел переодеться…;

- Малахов ждет!;

- Правильно, что плавки сменил…,- оставили шутливые комментарии пользователи.

Сам же Роман в шутку называет себя Роман Трезвич. Он не ожидал, что его история получит такую огласку. Пользователи поделились на «злых» и «добрых»: кто-то считает, что это галимый хайп, который всем надоел, а кто-то по-настоящему восторгаемся результатами тюменца, и ставит его себе в пример.

- Ожидал ли я такого эффекта? Честно говоря, нет! Несколько раз мы с коллективом отмечались на федеральных новостных лентах. И вот впервые сольно. Очень любопытный опыт, так как совершенно иная концентрация внимания. И самое главное, бОльшая по объему обратная связь от пользователей! От откровенного хейта до слова благодарности, - пишет Иьич.

В планах радиоведущего прожить год без алкоголя и пройти все вехи: Новый год, день рождения, отпуск, а потом сравнить с прежними годами. Из-за трезвого образа жизни над Романом подшучивают друзья, но он по-прежнему поддерживает дружбу с бывшими собутыльниками.

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