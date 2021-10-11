У российского радиоведущего улучшилась потенция и ушла «женская» грудь после отказа от алкоголя на 100 дней

Роман наслаждается новым образом жизни Фото: romanilich_ / instagram Фото: Соцсети

Отказаться на 100 дней от алкоголя – такое решение принял диктор из Тюмени Роман Ильич. Как выяснилось спустя несколько дней, очень даже не зря: мужчина стал выглядеть свежее и моложе, а жизнь заиграла новыми красками. Бывший гуру горячительных напитков теперь полностью заделался зожником: отказался от алкоголя, мучного, сладкого и стал вести активный порядок дня. О том, какие изменения произошли в его жизни после отказа от алкоголя, Рома рассказал в своем аккаунте Instagram.

- Что же изменилось? Я перестал храпеть, поднимаюсь на 5 этаж без одышки (почти), стал острее чувствовать вкусы и запахи, сон увеличился с 5-6 часов до 7-8, стал различать чувство голода и чувство жажды, ушла «женская» грудь, обострилось раздражение от запаха перегара и табака, стал мерзлявее, обновил полностью гардероб, - подвел итоги радиоведущий.

За время "сухого" образа жизни Ильич сбросил 15 килограмм Фото: romanilich_ / instagram Фото: Соцсети

А ещё Ильич отметил прилив сил, повышение потенции и либидо. Сейчас время жизни для тюменца течет медленнее, он признается, что чувствует общее ощущение счастья. Изменения в лучшую сторону отмечают и подписчики Романа:

- Хорошие результаты, достойные;

- Красавчик! Так держать!:

- Продолжай Ильич, жги!, - пишут комментаторы, поддерживая и радуясь за Ильича.

А кто-то отнесся к кардинальному изменению диктора с юмором:

- Так и скажи, что просто хотел переодеться…;

- Малахов ждет!;

- Правильно, что плавки сменил…,- оставили шутливые комментарии пользователи.

Сам же Роман в шутку называет себя Роман Трезвич. Он не ожидал, что его история получит такую огласку. Пользователи поделились на «злых» и «добрых»: кто-то считает, что это галимый хайп, который всем надоел, а кто-то по-настоящему восторгаемся результатами тюменца, и ставит его себе в пример.

- Ожидал ли я такого эффекта? Честно говоря, нет! Несколько раз мы с коллективом отмечались на федеральных новостных лентах. И вот впервые сольно. Очень любопытный опыт, так как совершенно иная концентрация внимания. И самое главное, бОльшая по объему обратная связь от пользователей! От откровенного хейта до слова благодарности, - пишет Иьич.

В планах радиоведущего прожить год без алкоголя и пройти все вехи: Новый год, день рождения, отпуск, а потом сравнить с прежними годами. Из-за трезвого образа жизни над Романом подшучивают друзья, но он по-прежнему поддерживает дружбу с бывшими собутыльниками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Тюменью задержали сильно пьяного водителя, который вел пассажирский автобус

Мужчина ехал на СТО (подробнее)

В Ялуторовске по вине пьяного водителя столкнулись две «Лады»

Показания алкотестера составили 0,79 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха (подробнее)

На территории промзоны в Ишиме обнаружили завод, где готовили фальсификат

Алкоголь сбывали тут же целыми ящиками (подробнее)