Российский радиоведущий отказался от алкоголя на 100 дней и шокировал всех фотографиями до и после

Пользователи сети завалили Романа восторженными комментариями Фото: romanilich_ / instagram Фото: соцсети

Радиоведущий из Тюмени Роман Ильич впечатлил публику своим кардинальным преображением, выставив в социальные сети фото после 100-дневного отказа от алкоголя. Мужчина заметно похорошел: сбросил лишние кило и, судя по внешнему виду, несколько лет вдобавок! Результатами до и после «сухого» эксперимента тюменец поделился в Twitter и Instagram.

В прошлом Роман – любитель выпить. В своем Instagram-аккаунте он признался, что умеет выпить «космический вкусно», намекая на свой талант подбирать уникальные гастрономические сочетания алкоголя и закусок. Это могут подтвердить все его друзья. Однако, по словам радиоведущего, в последнее время алкоголь перестал приносить ему былое удовольствие и он решился на перемены.

Отказ Романа от алкоголя совпал с вакцинацией от коронавируса, в рамках которой мужчине нельзя было употреблять спиртное. Когда время запрета подошло к концу, тюменец решил не останавливаться на достигнутом и продолжить свое воздержание, несмотря ни на что. Ильич признался, что в своей жизни он отказывался от спиртного лишь раз и на месяц – перед тем как завести ребенка.

«Весьма кстати пришлась двухэтапная вакцинация. Принял решение, что пройду эту процедуру в трезвости. 42 дня после прививки решил продолжить воздержание, т. к. появились новые ощущения от трезвого образа жизни», – пишет Роман.

О том, какие же именно изменения произошли в его жизни, радиоведущий пообещал рассказать чуть позже. Но фотографии до и поле преображения говорят сами за себя: мужчина выглядит посвежевшим и помолодевшим, а главное, более счастливым! Множественными комплиментами завалили Романа под нашумевшим постом:

«Результат налицо!»; «Выглядишь фантастически!»; «В 40 выглядеть лучше, чем в 30, – вот это прогресс», – ликуют подписчики.

Помимо алкоголя, ведущий исключил из ежедневного рациона мучное и сладкое. В целом ест тоже самое, что и до эксперимента, только порционно, а не как это было раньше: первое, второе и третье за один прием пищи. Сами порции, признается Роман, стали куда меньше.

Теперь радиоведущий старается придерживаться здорового рациона Фото: romanilich_ / instagram Фото: соцсети

До того как отказаться от горячительных напитков, тюменец весил 100,6 килограмма, сейчас же табло на весах показывает цифру 85. Вдобавок ко всему Ильич сделал модную стрижку и закрасил седину, что, несомненно, еще больше его омолодило.

Долой не только лишние килограммы, о и седину! Фото: romanilich_ / instagram Фото: соцсети

Пользователи социальной сети высоко оценили силу воли радиоведущего. Пост набрал уже почти 12 тысяч лайков. Фотографии распространились не только по российским, но и по зарубежным социальным сетям и даже стали основой для мемов. О том, насколько долго Роман Ильич планирует не пить, он пока не сообщает, но планирует поделиться планами в будущем.

Напомним, Роман Ильич уже долгое время работает радиоведущим на тюменской радиостанции Dipol FM, там он ведет шоу «Контора». Также тюменец проявляет себя как диктор и актер озвучания.

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