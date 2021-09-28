«Я тебя убью»: участница шоу «Пацанки» Тихая из Тюмени показывает чертей в омуте

Знакомство с одноклассницами Аня начала с угроз. Скриншот видео

Героиня реалити-шоу «Пацанки» Анна Тихомирова, или, как уже ее прозвали на проекте, Тихая из Тюмени оказалась с чертями в омуте. Пока ее никто не трогает, Аня ведет себя тихо, она даже может сдержать агрессию. Но если на нее кто-то «наехал», обидчикам не сдобровать. Так случилось при первой же встрече с одноклассницами «Школы леди».

Аня умеет сдерживаться в конфликтных ситуациях, но живет "по понятиям". Скриншот видео

Аня как надо «зашла в хату» – так девушка объяснила преподавателям школы леди свое агрессивное поведение в первый день проекта. Тюменка прибыла на шоу одной из первых и сразу же приметила на месте встречи алкоголь. Она быстро сдружилась с другой яркой участницей – Марией Лебедевой, спортсменкой, агрессором и тоже с алкогольной зависимостью. К ним подошла знакомиться Кристина Зорина и зачем-то топнула ногой по тетрапакету сока, расплескав его вокруг. Сок большей частью попал на Аню Тихомирову и полностью замарал ее кофту. В глазах девицы отразилась злоба.

– Я тебя сейчас убью! – сказала она.

Кристина перепугалась, стала тут же извиняться, пообещала постирать кофту. Аня неожиданно успокоилась и приняла ее извинения.

– Мне осталось только по воде ходить, как Иисусу. Я, видать, святая, мне просто повезло… – считает Зорина.

В родном городе тюменка промышляет разбоем

Во втором выпуске на одном из испытаний Тихая по-тихому напилась вина. Это не осталось незамеченным для преподавателей. Но агрессию девушка выплеснула на другом задании – в зоопарке. По задумке «Школы леди» учениц посадили в клетки вместо животных, их дразнили гости зоопарка. На провокацию поддалась Аня – она выбралась из вольера, схватила огромную палку и погналась за обидчиками. Однако этот поступок преподаватели расценили как нормальную защитную реакцию.

Напомним, 24-летняя тюменка Анна Тихомирова пришла на проект «Пацанки» с рассказом о своей непростой судьбе. Девушка воспитывалась в приемной семье, так как ее родные родители сидели в тюрьме. На счету Тихой непредумышленное убийство, ее судили по трем статьям УК РФ: 115-я – «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», 112-я – «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и 108-я – «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны».

Девушка хочет быть хорошим примером для дочки. Скриншот видео

– Работать я не работала никогда. [Раскручиваем] барыг: просто находим людей, которые летят на закладки, а мы их [обламываем]. Я себе не даю ничего. И об этом никто не знает, какие я страхи прохожу. Меня могут просто посадить на пять лет, – призналась Аня.

На проекте Тихомирова мечтает измениться, чтобы стать хорошей матерью и вернуть дочь.

Муж избивал девушку и в конце концов убил в ней женственность. Скриншот видео

– Я для ребенка абсолютно всё делаю: плачу за садик, консерваторию, одеваю, обуваю, просто всё-всё, что хочет. Дочь рисует меня с волосами, в платье, спрашивает, когда отращу волосы. И это на самом деле больно, – плачет девушка. – Я носила платьишки, были длинные волосы, ногти делала, реснички наращивала и так далее. Была девочкой, чувствовала себя девочкой.

В 16 лет Аня влюбилась, но любимый человек ее избивал. Даже новорожденная дочка Тихомировой родилась с гематомами.

– Познакомилась с мужчиной. У него было абсолютно всё, а в итоге я узнала, что он был барыгой. Это не мужик. И в положении я была – он меня бил, и всю беременность с сохранений из больницы не вылезала. Прошел период, и у меня что-то перемкнуло. И девочки этой не стало. Я увезла дочь к родным, они воспитывают, помогают. Папа звонил, говорит: «Дочь, возвращайся домой». Я говорю: а куда я вернусь? У меня ничего нет. Да и какая я мать? Да кто я такая? На работу устроиться? Да кто меня возьмет? У меня не получается в жизни ничего хорошего, я не могу встать на ноги. Живу в общаге и общаюсь с таким же контингентом, как и я. Я не хочу, чтобы мой ребенок пошел по моим стопам. Хочу быть хорошей матерью, примером для своей дочери, – питает надежды на лучшую судьбу девушка.

Раньше Аня выглядела так. Скриншот видео

В пятом сезоне мы наблюдали за участием в проекте тюменки Наташи Стрельниковой, которая умело справлялась с тюремным режимом и никак не справлялась с пристрастием к алкоголю. Из-за последнего преподаватели исключили пацанку из «Школы леди». Надо сказать, что Наташа сделала правильные выводы: изменила привычки, встретила достойного мужчину, переехала с дочкой в Москву и вышла замуж.

В четвертом сезоне мы наблюдали за Яной Венгерской из Салехарда. Правда, ее участие тоже завершилось фиаско. А в третьем сезоне зрители «Пятницы» наблюдали сразу за двумя тюменскими пацанками – в шоу участвовали Диана Субботина и Анжела Косполова.