«Мой ребенок родился с гематомами»: участница шоу «Пацанки» по прозвищу Тихая шокировала откровенным признанием

В Тюмени ее зовут «Тихая». Аня росла в приемной семье, но окружение способствовало криминальному будущему. Скриншот видео

Пятитысячные купюры водопадом рассыпала с тюменского моста Влюбленных Анна Тихомирова – героиня нового сезона шоу «Пацанки». Коротко стриженная брюнетка с озлобленными глазами рассказывает о своих судимостях и тяжелой судьбе в соцсетях.

Пафосный ролик снимали на мосту Влюбленных в Тюмени. Скриншот видео

Тюменка судима по трем статьям. Скриншот видео

В Тюмени ее зовут Тихая. Аня росла в приемной семье, но окружение способствовало криминальному будущему. Родные девушки – бабушки, дедушки, родители – сидели в тюрьме.

На счету Тихой непредумышленное убийство, ее судили по трем статьям УК РФ: 115-я – «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью», 112-я – «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и 108-я – «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны...»

– Познакомилась с мужчиной. Это не мужик… И в положении я была – он избивал, и всю беременность с сохранений не вылезала. У меня даже ребенок с гематомами родился, – признается Аня. – Я не хочу, чтобы мой ребенок пошел по моим стопам.

Девушку ожесточило непростое прошлое. В браке она всегда была битой, даже во время беременности. Скриншот видео

Аня хочет измениться ради ребенка. Скриншот видео

С этим настроем 24-летняя тюменка направила заявку на реалити «Пацанки». Девушка хочет выбраться из сетей неудач и стать настоящей леди. Несмотря на эпатажный жест с разбрасыванием купюр с моста Влюбленных, каждая из участниц не против забрать главный приз шоу – миллион рублей.

Кажется, с первой встречи пацанок Аня нашла себе компанию под стать. Скриншот видео

Инстаграм Тихой очень брутальный Фото: с личной страницы в Instagram

В соцсетях Аня хранит фото с дочкой Фото: с личной страницы ВКонтакте

Это не единственная тюменка, которая стала участницей шестого сезона «Пацанок». Еще весной фанаты шоу «спалили» вторую сибирячку – Нелю Михееву.

– Анонимно. Новая участница проекта Неля Михеева. Пока мало что известно. Злоупотребляет алкоголем, употребляет наркотики. Скоро все узнаем, – сообщают фанаты.

Неля Михеева из Тюмени Фото: с личной страницы ВКонтакте

Однако официально эта информация не подтверждена, а в Instagram рыжей тюменки (тоже молодой мамы) после январских снимков в столичном отеле следует пост с интригующим: «Больно, обидно, досадно, но ладно...» Остается догадываться, будет ли две участницы от Тюмени или в этот раз россияне будут удивляться одной сибирячке-оторве.

Организаторы шоу показали новую форму будущих леди

В пятом сезоне мы наблюдали за участием в проекте тюменки Наташи Стрельниковой, которая умело справлялась с тюремным режимом и никак не справлялась с пристрастием к алкоголю. Из-за последнего преподаватели исключили пацанку из «Школы леди». Надо сказать, что Наташа сделала правильные выводы: изменила привычки, встретила достойного мужчину, переехала с дочкой в Москву и вышла замуж.

В четвертом сезоне мы наблюдали за Яной Венгерской из Салехарда, правда, ее участие тоже завершилось фиаско. А в третьем сезоне зрители «Пятницы» наблюдали сразу за двумя тюменскими пацанками – в шоу участвовали Диана Субботина и Анжела Косполова.