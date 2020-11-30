«Я ранимая и мягкая»: тюменка разбила машину на съемках телешоу «Перезагрузка»

Экс-пацанка Диана Субботина не узнала себя после "Перезагрузки". Скриншот видео

Разбить тачку, сломать нос или завернуть крепкое слово для тюменки Дианы Субботиной проще простого. А вот попросить о помощи – с этим трудности. Девушка питает недоверие ко всему свету, переубедить ее в обратном было непросто. Колоссальное внешнее и тяжелое внутреннее преображение Дианы случилось на шоу «Перезагрузка», выпуск с тюменкой показали накануне, 29 ноября.

– Меня зовут Диана Субботина, мне 25 лет, я из Тюмени. Я не умею контролировать свои эмоции, я к людям отношусь жестко. Хочу, чтобы вы мне помогли, – обратилась к ведущей Алёне Бородиной и всей съемочной команде героиня шоу.

Каждому эксперту шоу пришлось завоевывать доверие участницы несмотря на то, что она сама к ним пришла. Скриншот видео

На открытом разговоре девушка призналась, что ее очень тревожит мнение окружающих, буквально прохожих. Ее может вывести из себя, если кто-то не так взглянет или засмеется. Она видит в себе массу недостатков: слишком худая, мальчишечья внешность, в прошлом ей было комфортнее общаться с парнями.

– Мне без разницы, мальчик или девочка, я со всеми постоянно дерусь. Я какой-то человек-беда, постоянно притягиваю к себе неприятности, – говорит она.

Девушка хочет поверить, что она красивая. По ее словам, внешне она больше похожа на отца. Но в его характере не было агрессии, папа Дианы был добрым, никогда не поднимал руки на маму, даже матом на нее не говорил. Папа заболел туберкулезом, семья не справилась материально – не смогли собрать деньги, и тогда папа умер. Вероятно, после этого она перестала верить людям.

– Очень добрая и очень ранимая девочка, которая очень много видела в жизни, действительно хлебнула много горя. Она пытается выжить как может. И всё, что она демонстрирует, всё это является способом выживания, – пояснил состояние тюменки психолог телешоу Владимир Дашевский.

Девушка испытывает проблемы с доверием после смерти отца. Скриншот видео

– Я хочу выйти отсюда свободной. Отпустить тот груз чувств и эмоций, с которыми я пришла. Мне кажется, что я ранимая и мягкая, хоть все думают, что я злая, – рассказала Диана в программе.

Чтобы выпустить агрессию Дианы на волю, психолог Владимир Дашевский устроил необычный эксперимент. Он дал ей в руки биту и позволил разбить автомобиль. В ответ тюменка призналась, что для нее это норма. Однако психолог разъяснил: ей нужно научиться иначе выражать эмоции, в идеале о своих агрессивных чувствах нужно говорить, а не демонстрировать их окружающим.

Дашевский провел тренинг для развития доверия. Он продемонстрировал, что девушка додумывает за людей их мысли в угоду своей агрессивности. А после Диане повторяли, что любят ее, и она этому вовсе не хотела верить, даже расплакалась. После такого эксперимента она сделала вывод, что ей, вероятно, пора открыться миру.

Внешне Диана очень похожа на папу, однако никто не помнит е отца агрессивным. Это способ борьбы с трудностями жизни, уверен психолог проекта "Перезагрузка"

Кроме того, команда «Перезагрузки» исполнила мечту Дианы – пролететь над Москвой на вертолете. Еще ее учили готовить, а кулинария вовсе ей не дается.

Затем эксперты шоу поработали над внешним видом тюменки. Когда ее отпустили за покупками, то во всем многообразии выбора в торговом центре девушка пошла за одеждой в мужской отдел. Переделывать ее особенность ведущие не стали, но научили правильно выбирать одежду из женского отдела в стиле оверсайз.

Перемена образа и стиля довели Диану до слез. Скриншот видео

Потом с девушкой поработали стоматолог, визажист, стилист. Каждый из них занимался не только ее внешним преображением, но и учил доверию. И в итоге она изменилась до неузнаваемости: пацанка превратилась в шикарную блондинку в деловом костюме. Это так ее поразило, что она не могла сдержать слез. Девушку с трудом узнали даже ее родные люди. Уходя, Диана горячо благодарила своих наставников по преображению.

Дополним, девушка уже была участницей телепрограммы – шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница». Тогда Субботина рассказывала, что все называют ее гопником. В детстве родители ее били за малейшие проступки, а сосед даже пытался ее изнасиловать. По слухам, у нее в «копилке» сразу три судимости.

За Диану были рады ее близкие, они удивились кардинальному преображению девушки. Скриншот видео

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