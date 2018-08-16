2018-08-16T10:29:00+03:00
Телевизор

Одну чуть не изнасиловали, другая пьёт по две бутылки коньяка за ночь, или тюменки в шоу «Пацанки-3»

В третьем сезоне заявлены сразу две участницы из Тюмени
Алексей КОСЕНЧУК
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Фото: личная страница героинь публикации в соцсетиФото: личная страница героинь публикации в соцсети
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Телеканал «Пятница» опубликовал трейлер третьего сезона реалити-шоу «Пацанки», в котором примут участие сразу две жительницы Тюмени: 23-летняя Диана Субботина и её ровесница Анжела Ефимова. Обеим девушкам в жизни пришлось несладко, о чём они сами рассказали в видеовизитках.

ДИАНА СУББОТИНА

Жизнь Дианы Субботиной – настоящая, «пацанская». Как признаётся сама девушка, все называют её гопником, она вскрывает машины, ворует телефоны, напивается на вписках и обкрадывает хозяев, которые дали ей «приют». По слухам, у неё в «копилке» сразу три судимости. В детстве родители её били за малейшие проступки, а сосед-ублюдок даже пытался её изнасиловать.

- Был тип, он жил в соседнем бараке, - рассказывает в профайле девушка. – В квартиру затащил меня за кофту, хотел изнасиловать. Я говорю: «Пожалуйста, нет!», а он принуждал к оральному сексу.

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Мы верим, что у Дианы все получится! #Пацанки 3
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Как признаётся Диана, жизненные неурядицы ей никто не помог пережить, и даже родная мать не пускает её на порог. Для того, чтобы изменить своё мировоззрение и жизнь, девушка и пришла на проект.

- Я хочу, чтобы мне помогли, чтобы я стала добрым нормальным человеком, - признаётся Диана.

В своём Инстаграме девушка активно выкладывает фотографии с друзьями. Среди всего однообразия селфи и бесконечных снимков со «вписок», девушка однажды выложила трогательное признание своему умершему отцу.

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Здравствуй, папа, родной как ты там?
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АНЖЕЛА КОСПОЛОВА

Другую участницу «Пацанок», Анжелу Косполову хоть и не называют гопником, зато упрекают в излишней тяге к алкоголю. Девушка настолько любит выпить, что может «опрокинуть» сразу две бутылки коньяка (!) за ночь. Возможно, Анжела хочет как можно меньше находиться дома или просто забыться, ведь её мать страдает «болезнью накопительства». Из-за этого в квартире куча хлама, грязь, а тараканы буквально входят в ежедневный рацион и матери, и дочери.

- Ты ешь, а тараканы падают с потолка, - со слезами на глазах рассказывает Анжела.

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Ещё одна участница - Анжела Косполова. Тюмень, 23 года #Пацанки 3
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По признанию Анжелы, её мать живёт в своём мирке и буквально высасывает из неё энергию.

- Она лезет под кожу, спрашивает неприятные моменты, настоящий энергетический вампир, - продолжает Анжела. – Не разрешает трогать никакие бумаги, когда я убираюсь. Моя жизнь – это мусорная свалка.

Инстаграм Анжелы пестрит многочисленными фотографиями с тусовок, селфи и различными снимками с тюменских улочек.

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Чао бамбино плачет баба Зина подруга дай мне свет прошу
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КОНКРЕТНО

- Новые пацанки пришли на проект, чтобы навсегда покончить со своим прошлым, - сообщает телеканал «Пятница». – Они готовы обосноваться в его стенах на ближайшие месяцы, но для этого им придется обуздать свой характер и подчиниться строгим правилам школы. Задания станут еще сложнее, дисциплина – жестче, а наказания последуют за каждым проступком. Но каждое правило «Школы» преследует только одну цель – выпустить в реальную жизнь настоящих леди.

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