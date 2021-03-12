«Я могла съесть чуть ли не весь холодильник!»: россиянка, весившая 38 килограммов, поборола анорексию и стала психологом

Фото: из личного архива Анастасии Яковлевой

Перед тем как начать оказывать помощь другим, журналисту, психологу из Тюмени Анастасии пришлось разобраться с собственной проблемой. Все началось с безобидного желания посидеть с подругой на диете: сначала на «легкой», потом на диете «потяжелее». У девушки начались проблемы со здоровьем: самочувствие ухудшалось, пропали женские дни, мать и родственники забили тревогу.

– А Настя чем-то болеет? Она так осунулась… – спросила как-то маму Насти её подруга. Стало ясно, что дело нешуточное.

– Бывали диеты, где можно было потреблять только 500 килокалорий в день, а на следующий день – голодать, – вспоминает девушка. – Для подросткового организма, который только-только формируется, это просто убийственно. Через какое-то время я достигла своего минимального веса в 38 килограммов.

Вот так Настя выглядела во время анорексии. Фото: из личного архива Анастасии Яковлевой

Дальше – больше: девушка начала страдать компульсивными перееданиями (проще говоря, обжорством), избавиться от которых самостоятельно не могла.

– Я не знала, как из этого выбраться! – с ужасом вспоминает тюменка. – На нервной почве и от невыносимого голода я могла съесть чуть ли не весь холодильник! После этого я чувствовала к себе кошмарную ненависть, тотальное чувство вины и самобичевание. Обращалась за помощью к школьному психологу, сталкивалась с ужасным осознанием того, что никто в моём родном Кургане не работает с этой проблемой. И придётся выбираться самой.

Анастасия по крупицам собирала любую информацию, подбирая ключ к пониманию того, что же с ней не так. Она обращалась за помощью к бесплатным специалистам, но они ограничивались советами типа «ну ты просто ешь 3 раза в день». Сейчас, обладая знаниями из области психологии, девушка называет такие рекомендации «смешными».

– Я страдала от РПП (расстройство пищевого поведения. – Прим. ред.) семь лет. Страшно, что я практически ничего из них не помню: помню только вечное желание похудеть и сравнение себя с другими, – признается психолог.

Переехав в Тюмень, Анастасия нашла специалиста, который помог ей сделать шаг на пути к выздоровлению.

– Выяснилось, что моё РПП— это своеобразное наказание себя чуть ли не за собственное существование. Да, оказалось, что я жила с глубинным чувством вины. Когда это осознала, жизнь реально разделилась на «до» и «после», – говорит девушка.

А так Настя выглядит сейчас. Фото: из личного архива Анастасии Яковлевой

После долгой и усердной работы тюменке всё-таки удалось наладить отношения с едой и с самой собой. Сейчас она ведет личный блог и проводит психологические консультации, на которых помогает решить разные проблемы. Но особенно чутко относится теме пищевого расстройства.

– Очень важно быть бережным к себе и к тем, кто рядом. Расстройство пищевого поведения может быть вообще незаметным. Кажется, что человек «ну просто стал меньше есть» или «ведёт себя как-то странно, когда дело доходит до еды». А на самом деле там уже запущен крайне пагубный процесс, – заключает Анастасия и делится пятью рекомендациями по восстановлению пищевого поведения.

Как начать жить в гармонии с пищей и с самим собой?

1. Изучите тему интуитивного питания. В этом могут помочь книги С. Бронниковой «Интуитивное питание» и О. Голощаповой «Гудбай, диета!». В них очень подробно и качественно описан путь выздоровления.

2. Прислушивайтесь к себе. Начните слышать сигналы организма: голод, насыщение, как Вы чувствуете себя после определённой пищи. Поверьте, наше тело умеет «говорить» с нами и сигнализировать о своём состоянии.

3. Работайте со своими эмоциями и чувствами. Возможно, Вам трудно справляться с каким-то переживаниями, и Вы идёте их «пережевать» тортиком в 3 ночи. Очень важно понимать, осознавать и выражать свои эмоции и чувства.

4. Вспомните семейные и общественные мифы и установки по поводу еды, которые актуальны именно для Вас. Например, «всё надо есть с хлебом!», «нельзя выбрасывать еду», «надо есть впрок» и т.п. Лучше эти установки выписать. Возможно, в процессе работы с установками всплывут болезненные воспоминания. И вот тут я рекомендую обратиться за поддержкой к специалисту.

5. Помните о бережном отношении к себе. Какой бы сложной не была Ваша история, Вы достойны того, чтобы любить себя и заботиться о себе. Сходите к врачу, пройдите обследование, поймите, что происходит с организмом сейчас, параллельно обратитесь к психологу или психотерапевту.

Придерживаясь этих правил, вы сможете если не вылечиться, то хотя бы осознать, что с вашим здоровьем что-то не так, и начать двигаться в сторону исцеления. Психолог советует не игнорировать терапию и постараться найти тех, кто сможет оказать квалифицированную помощь, вместо того чтобы потратить впустую несколько лет своей жизни.

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