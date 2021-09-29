«Нет времени». В Тюмени таксист-иностранец отказался проходить освидетельствование на алкоголь и наркотики

В Тюмени таксист-иностранец отказался проходить освидетельствование на алкоголь и наркотики. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени автоинспекторы проверили сотрудников такси. Один из них отказался проходить освидетельствование на алкоголь и наркотики.

– 25-летнего водителя остановили на улице Лунева. Он предъявил национальное водительское удостоверение одного из сопредельных государств. Автомобиль «Хундай-Солярис», на котором ехал таксист, принадлежит одной из местных организаций. В объяснении водитель написал, что у него нет времени, опаздывает, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

По словам сотрудников ведомства, транспортная дисциплина водителей легковых такси не улучшается. За вчерашний день они проверили более 350 автомобилей, практически каждый третий водитель является нарушителем.

Так, в 24 авто находилось не зарегистрированное в ГИБДД газобаллонное оборудование, четыре машины были тонированы не по ГОСТу, два водителя выехали на встречку, еще два перевозили детей без удерживающих устройств, четыре нарушили правила проезда перекрестков, а у восьми таксистов не было полиса ОСАГО.