На территории промзоны в Ишиме обнаружили завод, где готовили фальсификат. Скриншот из видео.

Стражи порядка в Ишиме на территории промышленной зоны обнаружили завод по производству поддельного алкоголя. Здесь изъяли более 32 тысяч бутылок поддельного спирта на сумму свыше семи миллионов рублей.

– При осмотре помещений найдено оборудование для изготовления спиртосодержащей жидкости, наклейки, имитирующие акцизные марки, а также фурнитура и тара. На предприятии трудились 23 человека, которые тут же и проживали. Здесь же фальсификат и сбывали, – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело, четверо подозреваемых задержаны. Двое фигурантов заключены под стражу, остальным избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.