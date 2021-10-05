В Ялуторовске по вине пьяного водителя столкнулись две «Лады». Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Ялуторовском районе сотрудники ГИБДД занялись нетрезвыми автолюбителями. Накануне два пьяных водителя спровоцировали ДТП, в одном пострадал человек.

– На улице Северной 63-летний водитель «Лады» 14-й модели не выбрал безопасную скорость и дистанцию, машина въехала в «Ладу-Калина», 30-летняя водитель которой получила ушибы. Мужчина был нетрезв, показания алкотестера составили 0,79 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

А в деревне Яр тракторист стал ездил по кругу, у трактора отцепилась тележка, он въехал в соседний палисадник и опрокинул скамейку. По словам мужчины, что-то заклинило. К счастью, обошлось без пострадавших. Тракторист был нетрезв – показания алкотестера составили 1,37 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Права управления трактором селянин не имеет.