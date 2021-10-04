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Происшествия4 октября 2021 9:42

Под Тюменью задержали сильно пьяного водителя, который вел пассажирский автобус

Мужчина ехал на СТО
Сергей Швецов
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Под Тюменью задержали сильно пьяного водителя пассажирского автобуса.

Под Тюменью задержали сильно пьяного водителя пассажирского автобуса.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Автоинспекторы отстранили от управления автобусом маршрута №101 «Боровский-Тюмень» водителя, который в состоянии сильного алкогольного опьянения вел транспорт на СТО. На 9-м километре Салаирского тракта прямо на глазах сотрудников ГИБДД он не справился с управлением.

– «Нефаз» во время движения развернуло поперек проезжей части так, что он перекрыл движение и задней частью съехал в кювет. 43-летний водитель проходить освидетельствование на алкоголь отказался. На него был составлен административный материал, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

К счастью, пассажиров в автобусе не было. С помощью «Камаза» транспорт отбуксировали на обочину, чтобы восстановить движение транспорта.

Выяснилось, что автобус принадлежит одному из индивидуальных предпринимателей. Сотрудники ГИБДД оценят организацию прохождения предрейсового медицинского контроля водителями, информацию направят в территориальное подразделение Ространснадзора.