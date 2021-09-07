Писатель Сергей Козлов о Романовых: «Убивать царскую семью не было необходимости»

Автор книги «Романовы: преданность и предательство» Сергей Козлов: «Самое главное было преодолеть штампы и ярлыки, которые навесили историки, публицисты и сетевые знатоки на наших героев» Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Взгляд на историю зависит от того, кто и под каким углом вращает калейдоскоп фактов, считают авторы романа о страстотерпцах. Эту фразу литераторы использовали в качестве эпиграфа к книге «Романовы: преданность и предательство», а жанр обозначили как роман-калейдоскоп о Романовых и не только. С первых строк читатель окунается в атмосферу Прибалтики: с Адриатического моря доносится бриз, из кофеен веет кофе, а первая встреча с главным героем настораживает и увлекает…

Текст книги в издательство сдали в мае, выход романа ожидается в конце сентября Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Отрывок из романа «Комсомольской правде» – Тюмень» предоставил автор книги Сергей Козлов. В беседе с журналистом Сергей Сергеевич признался, что со школы «горит» историей Романовых. А теперь, когда книга вот-вот выйдет в свет, стало не по себе...

– Начну с того, что, несмотря на то что на обложке только моё имя, это коллективный труд. Со мной работал мой друг и соавтор Дмитрий Мизгулин, коррективы вносил продюсер Олег Урушев, а в последний момент – режиссер «Мосфильма» Сергей Коротаев. И работа до сих пор продолжается, по крайней мере над сценарием. Работали над текстом и наш консультант, известный историк-архивист, лучший знаток документов по Романовым Владимир Хрусталев, редакторы Марина Жилкина и Тимофей Сайфуллин.

Памятник русским воинам Первой мировой в Белграде... Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Текст в издательство мы сдали в мае. Работа длилась более трех лет. И… я всегда недоволен тем, что я сделал. Судить читателям. Это не линейный роман. Это роман-калейдоскоп. Где сквозь историю и десятки реальных исторических персонажей только пунктирной линией идёт судьба главного героя – ротмистра Арсения Орлова. Присутствует и мистическая линия – через образ монаха-прорицателя Авеля и моего земляка Григория Распутина. Материала было на два тома, но сегодня читателей на такой объём найдётся немного.

Главное, мне кажется, что нам удалось – передать дух времени. Вынужден признать, что мне пришлось несколько оттеснить в себе создателя художественных текстов и больше подталкивать вперёд то историка, то документалиста. И всё же это художественный роман-калейдоскоп.

Лучший знаток документов по Романовым Владимир Хрусталев подписал Козлову книгу о страстотерпцах Фото: Предоставлено "Комсомолке"

– Насколько глубже вы узнали о семье Романовых, пока собирали материал?

– Нам всем казалось, что мы знаем о семье последнего императора достаточно много, но именно погружение в тему привело к стойкому убеждению, что мы, как и большинство людей в нашей стране, знаем всё только на сантиметр в глубину. И я – несмотря на историческое образование и на то, что раньше занимался этой темой. Даже историк Владимир Хрусталёв, который посвятил теме полвека своей жизни, никогда не скажет, что он знает всё. Это огромное поле…

Самое главное было – преодолеть штампы и ярлыки, которые навесили историки, публицисты и сетевые знатоки на наших героев. Надеюсь, нам это удалось…

Автор романа Сергей Козлов объявил, что в середине сентября выйдет книга о книге – результат совместной работы с Дмитрием Мизгулиным в проекте «Романовы: преданность и предательство» Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Путешествовать пришлось не только по царским маршрутам, но и в Сербии, которая в этом романе присутствует ощутимо и веско, потому что именно из-за неё Россия вступила в Первую мировую войну. И сербы об этом помнят лучше, чем мы. Поэтому в центре Белграда стоит памятник Николаю II. И я рад, что в моем родном городе есть не только памятник Ленину, но и появился памятник царской семье на набережной, как раз там, где их пересаживали с поезда на пароход «Русь», который доставил их в Тобольск.

С Дмитрием Мизгулиным мы ездили в Гатчину и Царское Село. А уж сколько раз я был в Тобольске и Екатеринбурге, не имеет смысла считать. Однако не удалось за время работы побывать в Алапаевске, где убили сестру императрицы Елизавету Федоровну и многих князей крови.

Гатчинский дворец... Фото: Предоставлено "Комсомолке"

– Вы уже касались истории семьи Романовых, точнее – пуговицы цесаревича, которая фигурирует в вашей повести «Мальчик без шпаги» и в фильме по ней «Наследники». Давно вы увлеклись историей страстотерпцев? Какое ваше личное отношение к трагедии царской семьи?

– Я человек верующий. Потому трагедии Дома Романовых коснулся ещё в советское время. Потом появилась моя повесть «Мальчик без шпаги», где цесаревич – мистический герой рядом с главным героем Тимофеем. Повесть переиздавалась много раз, переведена на сербский и болгарский языки. Но тема не отпускала…

Я точно знаю, что убивать царскую семью не было никакой необходимости. Когда-то в советской школе мне объясняли мотивацию Уралсовета – якобы семья могла стать знаменем контрреволюции. Это ложь. Ни одна белая армия не планировала реставрировать монархию. В армии Деникина слова «монархия» и «царь» вообще были под запретом. Белые воевали не за царя, а за свои идеалы, свой образ жизни. Монархистов там было не так много…

– Могли ли большевики поступить иначе?

– Мне кажется, корректнее было бы спросить: а хотели ли они поступить иначе? Какие ещё силы участвовали в судьбе Романовых? На этот вопрос мы тоже пытаемся ответить. Для этого надо помнить о некоторых «совпадениях». Например, 22 февраля 1917 года гостиницу «Франция» на Большой Морской в Петрограде покидают союзные миссии, а 23-го начинаются беспорядки… Рядом с домом Ипатьева в Екатеринбурге располагалось английское консульство, в котором пребывал Томас Престон, замеченный в поддержке боевиков ещё в 1905 году… Или почему кузен русского императора английский король Георг V за день до уже согласованного решения парламента забрал свое обращение о предоставлении семье Романовых убежища на территории Великобритании. И таких «совпадений» ещё немало…

Здесь лежало тело Распутина после убийства... Фото: Предоставлено "Комсомолке"

– Вы не впервые сотрудничаете с изданием «Сибирская благозвонница». Вы верующий человек? Есть ли православие в книге?

– Да, как я уже сказал, я верующий. Православия в книге ровно столько, сколько его было в семье и в стране. Современному человеку сложно оценить многие поступки императора, его супруги, если он смотрит на это через понимание того, что они были глубоко верующей семьёй.

Но напомню, что на стороне императора, к примеру, были многие мусульмане. Знаменитая «дикая дивизия» его вообще не предавала! В то время как так называемые православные генералы массово изменили присяге…

– Сколько страниц в бумажном издании, каков тираж и когда роман появится в магазинах? Как проведете презентацию книги? Будет ли аудио- и электронная версии?

– На бумаге – почти 1 000 страниц. А могло быть 1 800. Тираж – 20 000. Надеюсь, что к концу сентября печать будет завершена. Остальные вопросы надо задать продюсеру – Олегу Урушеву, который сейчас находится в Белграде и ведёт переговоры об участии Сербии в этом проекте. Там, кстати, уже готовы переводить этот роман. Он же сказал, что и электронная версия, и аудиоверсия будут… И особую надежду вселяет, что на обложке стоит бренд «Комсомольской правды», издания которое нам тоже помогало. К примеру, шикарный альбом «ВЧК. Главные документы».

В Ливадии в 2021 году Фото: Предоставлено "Комсомолке"

– Как прописывали героев, особенно исторические личности?

– Прописывал так, как увидел после изучения многих документов и фактов. Как сказал мой соавтор Дмитрий Мизгулин, тут ничего и придумывать не надо…

– Кого из героев вы любите?

– Цесаревича Алексия. Его сестёр. Сопровождающего их главного героя Арсения Орлова. Реальных офицеров, которые пытались помочь семье, – Николая Седова и Павла Булыгина. Первый кстати, стал монахом и умер, пережив Брежнева, в сане архимандрита в Иерусалиме! Православным монахом покинул этот мир и учитель цесаревича англичанин Сидней Гиббс (под именем схимонаха Алексия)!

Импонирует мне великий князь Михаил Александрович – брат царя, расстрелянный в Перми вместе с своим секретарём Николаем Джонсоном, русским офицером английского происхождения… Как можно не уважать доктора Боткина? Матросов Нагорного и Седнёва?..

В Царском Селе Фото: Предоставлено "Комсомолке"

– Есть ли типажи среди актеров, кто мог бы сыграть роли в фильме?

– Актёров в России, Сербии достаточно. Но это дело режиссера и продюсера. Для меня важно, чтобы те, кто будет играть царственных страстотерпцев, были людьми верующими. Скажем, мне видится на роли императора Андрей Мерзликин. Елизавету Федоровну, сестру императрицы, могла бы сыграть очень похожая на нее Ирина Язвинская.

– Как идет работа над сценарием? Когда начнется производство фильма?

– Так уж заведено в кино, что работа над сценарием будет продолжаться даже на съёмочной площадке. Продюсер Олег Урушев планирует начать съёмки в середине следующего года. Пандемия немного притормозила всю работу.

В Сербиис изданием книги помогает сербская писательница и переводчица Любинка Милинчич Фото: Предоставлено "Комсомолке"

– Не боитесь опыта «Тобола», что кино не оправдает ожиданий автора книги?

– Я всегда знал, что литература и кино – разные виды искусства. Литература глубже, первичнее, шире. Поэтому у меня нет никаких иллюзий и противоречий. Я просто до конца буду вносить свою лепту, своё видение в этот уже на сто процентов коллективный труд.

Единственное, что меня смущает в современном кино, – его упрямо делают по голливудским штампам. Якобы зрителю это нравится. Я люблю советское и французское кино. Итальянское – до середины 80-х… Я не отрицаю американское кино. Мне нравятся работы Мэла Гибсона и Оливера Стоуна. Я знаю, что «Тобол» с интересом смотрели за рубежом. Не только, скажем, в Лондоне, но и в Сербии. Об этом мне рассказывала мой друг – сербский писатель и переводчица Любинка Милинчич, которая будет принимать участие в нашем проекте. А сериал «Тобол» с большим успехом смотрели зрители Первого канала.

Повторю, кино – это кино. И надеюсь, помимо экшена и динамики, в кино останутся благородство, любовь и ненависть, а главное – преданность и предательство, которые и являются названием всего проекта…

Памятник русскому императору в Белграде Фото: Предоставлено "Комсомолке"

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Подготовка к съемкам фильма «Романовы: преданность и предательство» уже началась, но хлопушкой хлопнут не раньше июня 2022 года, пояснил «Комсомолке» продюсер проекта Олег Урушев. После выхода в печать роман ждут «гастроли» по Императорскому маршруту. Большая презентация книги «Романовы: преданность и предательство» состоится в Тюмени, Олег Урушев планирует провести ее в Музее имени Словцова.

По стечению обстоятельств книга о работе над романом выйдет раньше, чем сам роман и фильм. «Эта книга – разговор друзей и соавторов, но поле разговора оказалось намного шире, чем только тема Романовых и революций в России», – считает Сергей Козлов. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

– Мы хотим повторить «подвиг» нашего проекта «Тобол» и презентовать книгу «Романовы: преданность и предательство» масштабно: будут большие презентации в Тобольске и на книжной православной ярмарке в Перми, – пообещал Олег Урушев. – Большая презентация книги будет в Екатеринбурге, планируем провести ее в Ельцин-центре. В Санкт-Петербурге договорились о презентации на «Ленфильме», в Москве презентуем книгу в Историческом музее на Красной площади.

Одновременно идет работа над аудиокнигой, которую будут читать актеры Дмитрий Назаров и Ольга Васильева, рассказал Олег Урушев.

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