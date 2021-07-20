Книгу «Романовы: преданность и предательство» презентуют на Урале в августе 2021 года

События большого романа о царской семье происходят в Петрограде, Москве, Белграде, Вене, Берлине, Лондоне, Перми, Алапаевске, Омске, Екатеринбурге, Тюмени и Тобольске, охватывают период 1914-1918 годов Фото: Павел ФИЛИППОВ

Книга «Романовы: преданность и предательство» Сергея Козлова уже печатается: проект поддержало региональное правительство, и Тюменский дом печати получил грант на производство этого романа. Об этом журналисту издания «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказал продюсер Олег Урушев.

Роман издают издательский дом «Комсомольская правда» и православное издательство «Сибирская благозвонница», которое будет продвигать книгу в России. Еще один из партнеров Visit Tyumen – агентство продвижения туризма Тюменской области. Работать с историческим проектом будут так же, как с «Тоболом».

– «Романовы: преданность и предательство» – это наш следующий исторический проект после «Тобола». К этой работе нас в свое время вдохновил музей Романовых, который готовился к открытию, когда мы снимали «Тобол». Так же, как и «Тобол», он начинается с книги. Тюменский писатель Сергей Сергеевич Козлов написал роман, и мы заканчиваем работу над сценарием полного метра «Романовы: преданность и предательство», – представил новое культурологическое детище Олег Урушев. – Рекомендуем прочесть роман, который выйдет в этом году. Он действительно замечательный, написан земляком Сергеем Сергеевичем Козловым. В нем собраны интересные факты из последних лет жизни царской семьи.

Николай II с родными незадолго до гибели. Фото: Государственный архив

Осторожно, спойлеры!

По словам автора произведения Сергея Козлова, в книге всего три вымышленных персонажа, все остальные герои написаны по историческим прототипам. В книге более 700 страниц, на 90% наполненных описанием событий последних лет Российской империи. Историческим консультантом проекта выступил историк Владимир Хрусталев. А еще в романе присутствуют мистические ноты, связанные с прорицателем Авелем, святым Серафимом Саровским, тюменским знахарем и провидцем Григорием Распутиным.

– События большого романа о царской семье происходят в Петрограде, Москве, Белграде, Вене, Берлине, Лондоне, Перми, Алапаевске, Омске, Екатеринбурге, Тюмени и Тобольске и охватывают период 1914 – 1918 годов, но есть отступления и в более ранние, и в более поздние времена. Нам удалось собрать сведения обо всех офицерах, которые планировали освободить семью последнего императора. Почему это не получилось – читайте, – призывает автор.

Согласно историческим данным, было несколько попыток освободить Романовых в Тобольске. Одну из них в литературных образах воссоздал Сергей Козлов. Еще есть такая сцена: как Распутин лежит в больнице, а его пытается уничтожить английский разведчик. В романе введен лирический вымышленный герой – офицер царской армии, контрразведчик Орлов, который связывает воедино реальные исторические события.

– Завершается роман мартирологом, из которого каждый сможет узнать о дальнейших судьбах героев, а они весьма занимательны. Есть в романе и конспирологическая составляющая, и любовь, – рассказывает Сергей Козлов.

Роман ждут «гастроли» сразу после выхода в свет. Большая презентация книги «Романовы: преданность и предательство» состоится в Тюмени. Продюсер проекта Олег Урушев планирует провести ее в музее имени Словцова. Кстати, благодаря правительственному гранту, в музее роман будет продаваться по льготной цене.

– Мы хотим повторить «подвиг» нашего проекта «Тобол» и презентовать книгу «Романовы: преданность и предательство» масштабно: будут большие презентации в Тобольске и на книжной православной ярмарке в Перми, – пообещал Олег Урушев. – Большая презентация книги будет в Екатеринбурге, планируем провести ее в Ельцин Центре. В Санкт-Петербурге договорились о презентации на «Ленфильме», в Москве презентуем книгу в Историческом музее на Красной площади.

Одновременно идет работа над аудиокнигой, которую будут читать актеры Дмитрий Назаров и Ольга Васильева, рассказал Олег Урушев.

В 1912 году Михаил Александрович заключил тайный брак с Натальей Вульферт Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Камера, мотор!

Как и у «Тобола», в кинопроекте о Романовых тоже будут снимать телевизионную версию и полный метр. Но будет ли это Первый канал, история пока умалчивает. Идут переговоры с телеканалами и платформами. Киносъемки пройдут в будущем году, скорей всего с мая 2022 года. Тем самым Урушев опроверг слухи, которые появились в соцсетях: недавно в Тобольске кто-то якобы набирал на съемки массовку.

Если «Тобол» снимали в Тобольске и Подмосковье, то трагическую историю Романовых будут снимать по всему «Императорскому маршруту» и даже в Европе.

– Фильм планируем снимать в Тобольске, Тюмени, Екатеринбурге, Перми, Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Крыму. Если позволит бюджет, то 3 – 5 дней съемок пройдет в Сербии, один день – в Лондоне. Нас уже поддержала Пермская кинокомиссия, надеемся на поддержку Ленинградской кинокомиссии. Получится межрегиональный проект, – говорит Олег Урушев. – Нас поддержал в этом проекте полпред президента в УрФО Владимир Владимирович Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Такая мощная административная поддержка у нас.

Строить масштабную киноплощадку для «Романовых» не планируется, как это было для «Тобола», когда киношники возвели целый городок. Кстати, сейчас он стал мобильным музеем «Посад сибирских старожилов». Основной декорацией в новом проекте станет сам дом – музей Романовых в Тобольске. Площадка будет обустроена историческими декорациями, этим займется уже зарекомендовавшая себя тобольская компания «Зодчий».

И снова немного спойлеров – об участии актеров. Олег Урушев сообщил, что его актер-талисман Дмитрий Назаров будет сниматься в одной из ролей в «Романовых». А еще продюсер ведет переговоры с иностранными актерами, Вольфгангом Черни, Филиппом Рейнхардом, которые снимались в «Тоболе»,

– Мы их приглашаем. Актерский состав «Тобола» частично будет представлен в новом проекте, – заверил Урушев. – На этот раз больше работы будет в Екатеринбурге, потому что в Тобольске все необходимое для работы есть, есть люди, которые все понимают, и за полгода съемок выучили все необходимое для кинопроизводства. Мы планируем вести киносъемки в реальных сохранившихся исторических объектах и улицах, это: в Крыму – «Ливадийский дворец», в Ленинградской области – Гатчинский и Александровский дворцы. Нашей киноплощадкой станут исторические улицы Екатеринбурга и Тюмени. А в Перми будут съемки в «Королевских номерах», где жил Михаил Романов (он герой романа).

«Королёвские номера» стали последним пристанищем великого князя Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А это история особенная, она до сих пор не представлена в художественном произведении. Кинематографисты считают, что, по сути, Михаил Романов один день был императором России. В книге и кинопроекте «Романовы: преданность и предательство» расскажут о его трагической истории. Он был казнен первым, будучи в Перми.

– История жизни Михаила Романова впервые будет представлена в художественном произведении. Мы покажем его романтический брак с Натальей Брассовой. Потому мы и снимаем в Вене, договорились с настоятелем сербской церкви, где тайно венчался наследник российского престола. Большая любовь была и у самого Николая II и Александры Фёдоровны.

По планам продюсера, фильм выйдет на большие экраны в декабре 2023 года.