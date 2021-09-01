Из Тюмени – в «Таганай»: какие тайны хранит самый известный национальный парк Челябинской области

Таганай - парк в Челябинской области Фото: Анастасия Значковская

«Таганай» — это национальный парк, вход в который расположен в северной части города Златоуст Челябинской области. Потрясающей красоты парк хранит в себе каменные россыпи, курумы, еловую тайгу, чистую ключевую воду, минералы, полезные ископаемые, горные массивы и множество рек, ручьев и родников. Его общая площадь - 568 квадратных километров, а наивысшей точкой является гора Круглица высотой 1177 метров.

Одна из лестниц в национальном парке Фото: Анастасия Значковская

В парке встречаются множество известных и редких растений, включенных в Красную книгу, встретить их можно только здесь. Водятся медведи, волки, лисы, косули, зайцы, лоси и рысь. Путешествуя по тропам заповедника, можно наткнуться на места ночлега туристов и гостей парка. Местные называют их приютами: в них есть домики и поляны с костровым местом для палаток. Говорят, что самые хитрые лисы неоднократно пробирались в приюты и воровали из палаток одежду, еду.

Красота природы Фото: Анастасия Значковская

Как добраться из Тюмени?

В «Таганай» я впервые попала в августе 2021 года. Дорога из Тюмени до Златоуста (а это 550 километров) заняла примерно 9 часов на микроавтобусе. На машине было бы быстрее, но мы ехали в компании 23 человек, в том числе организатора и инструктора, и нужен был вместительный транспорт с прицепом. Ну, чтобы личные вещи, еда и туристическое снаряжение не мешали в пути. Большинство туристов впервые ехали покорять вершины Южного Урала, но были и те, для кого подобного рода отдых – не в новинку.

ДЕНЬ 1

Около 6 часов утра мы прибыли в центральную усадьбу Национального парка. Выгрузили вещи, позавтракали, сунули в рюкзаки одежду, спальники, палатки, еду с посудой и отправились в путь. Дорога лежала по «Пытхуну», это местное название верхней тропы, через «Горбатый мост» до приюта «Белый ключ», в шести километрах от усадьбы. Здесь мы с командой расположились, записались на ночевку у местного егеря и расставили палатки.

Путь был неблизким, но мы справились Фото: Анастасия Значковская

Время – обед. Пора отдохнуть и подкрепиться после тяжелой, но не последней на сегодня, дороги. В приюте можно попариться в бане, попить чистой горной воды из местного ключа, насладиться природой и встретить единомышленников, которые, как и ты, готовы покорить любую высоту.

С вершины открывается неописуемый вид Фото: Анастасия Значковская

После отдыха наш тернистый путь шел через курумники (россыпь больших камней, - прим. ред.) и приют «Гремучий ключ», вверх к Откликному Гребню. Это была наша первая высота. По дороге к сопке встречали многочисленные склоны и подъемы, ключи с чистейшей горной водой и множество туристов. Дорогу в восемь километров прошли примерно за два часа: через затяжные подъемы и равнинные местности.

Красота-то какая, лепота... Фото: Анастасия Значковская

Подъем в гору был не легче, высота составила 1155 м, это час в пути не спеша. К моему удивлению, появилась и связь с внешним миром. На подъеме удалось пообщаться в соцсетях и поговорить по телефону, хотя в начале пути такой роскоши не было.

Наша вторая высота - Бараньи лбы. Это северная вершина Двуглавой сопки высотой 1041 метр. Она представляет собой дугообразный гребень, вытянутый в юго-восточном направлении. Вершина состоит из террас, скальных стенок и расщелин, склоны покрыты многочисленными курумниками. Обратно мы шли поздно, поэтому высоту покорили буквально за полтора-два часа: поднялись и спустились к лагерю на горячий ужин.

А сейчас привал. Фото: Анастасия Значковская

ДЕНЬ 2

Восемь утра: сбор личных вещей, палаток и снаряжения. У нас запланирован подъем на сопку «Перья», одну из популярных высот Таганая (1034 метра над уровнем моря). Восхождение к «Вершине света», так ее называют местные жители, начинается по металлическому трапу примерно в 738 ступеней. По мере подъема сквозь деревья появляются скалы, очертаниями похожие на перья птиц. Отсюда и название сопки.

Те самые "Перья" Фото: Анастасия Значковская

На самой вершине открывается прекрасный вид на Златоуст, холмы, рядом стоящие сопки «Таганая» и Большую Каменную реку, которая тянется около 6 км и в ширину расстилается на 100-200 метров. При хороших погодных условиях видимость составляет около 100 километров.

Находясь на вершине «Перьев», мы заметили остатки некогда стоявшей здесь металлической вышки. Это был первый телевизионный ретранслятор Златоуста, установленный в 1958 году. Он принимал сигнал даже из Свердловска, но проработал всего 3 года, а в 1961 был демонтирован из-за сложного обслуживания вышки. К тому же, сигнал стал мешать работе построенного в 1959 году Челябинского телецентра.

Красота южноуральских гор Фото: Анастасия Значковская

Дорога к лагерю была легче, но только до появления лестниц, при спуске на которые стоит знак «С лестницы не съезжать!». С юмором и не без смысла. До центральной усадьбы мы добрались с легкостью, теперь уже все вразнобой. Зная дорогу, мы шли кто как хочет: так и подошло наше незабываемое путешествие по Южному Уралу к концу.

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