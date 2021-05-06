Топ-5 мест куда стоит отправиться в мини-путешествие недалеко от Тюмени

Путешествие на природу Фото: Виктория Стеблова

Как разнообразить майские выходные? Легко! Отправиться в мини-путешествие недалеко от города. Это прекрасная возможность сменить обстановку и зарядиться новыми эмоциями. Куда отправиться на машине и что посмотреть недалеко от Тюмени выяснил корреспондент «Комсомольской правды» - Тюмень».

1. Озеро Сингуль

Сингульский лес, находящийся рядом с водоемом, - это особо охраняемая природная территория. Отличное место для отдыха от городской суеты. Пейзажи в этом месте особенно красивые, да и озеро большое. Один из берегов находится прямо на окраине деревни.

Добраться до этого чудесного места несложно. Дорога от Тюмени занимает 1,5 часа. Озеро расположено в 18 километрах на юго-запад от Ялуторовска.

Озеро Сингуль Фото: Виктория Стеблова

2. Кыштырлинский карьер

Карьер расположен в 30 километрах от города. Но есть один нюанс: добраться до самого карьера не так легко, потому что карьер действующий и серьезно охраняется. Раньше, на его месте было море. Археологи неоднократно находили в этих местах зубы акул, ракушки и другие необычные для здешних мест ископаемые.

Примерное местоположение карьера - 33 километр Ялуторовского тракта.

3. Уральский Марс

Это необычное место находится в 245 километрах от города в соседнем регионе. Официальное название Марса - Полдневский участок Троицко-Байновского месторождения огнеупорных глин. Необычная природная территория занимает около 70 квадратных километров. Посетив это место, чувствуешь себя максимально необычно, как будто побывал на чужой планете. Однако для путешествия лучше выбирать погоду без осадков, чтобы не испортить впечатления.

Уральский Марс находится в Свердловской области неподалеку от города Богданович.

4. Марьино ущелье

Ущелье расположено в Исетском районе. Вид с этого места открывается просто сказочный - вокруг только леса и поля. А еще в этой природной зоне стоит собственное «дерево желаний». Все путешественники повязывают на него ленточку и загадывают желание. В ущелье растет множество разных растений, некоторые из них занесены в Красную книгу. А неподалеку от туристических троп находится святой источник.

Марьино ущелье расположено в 100 километрах от Тюмени.

Цветочки в ущелье Фото: Виктория Стеблова

5. Ингальская долина

Долина получила свою известность благодаря археологическим раскопкам. Именно в этом месте историки обнаружили несколько древних курганов. Сейчас долина похожа на музей под открытым небом, и каждый путешественник сможет увидеть места раскопок своими глазами.

Ингальская долина находится в 100 километрах к югу от Тюмени.

Кстати!

Если вам хочется отправиться в путешествие, но уехать далеко нет возможности, на этот случай недалеко от Тюмени есть не менее красивое Андреевское озеро. Озеро имеет не только красивый внешний вид, но богато своим рыбным миром, что очень ценят местные рыбаки.

Озеро рядом с Тюменью Фото: Виктория Стеблова

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