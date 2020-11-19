Мамонты, носороги и лоси: какие животные обитали на территории Тюменской области тысячи лет назад

Скелет шерстистого мамонта. Фото: Музей "Городская дума"

Наверняка, каждый тюменец хоть раз задумывался о том, что было задолго до той жизни на земле, которая существует сейчас? Ходили ли по тюменской земле необычные древние животные? А если и ходили, то что за животные? Мамонты, динозавры или другие существа? Археологи и историки, изучающие, что происходило на самом деле за много тысяч и даже миллионов лет, нашли подтверждение, что необыкновенные звери здесь обитали.

В Тюменской области есть место, которые местные жители называют «Кладбищем мамонтов». Расположено оно в 380 километрах от Тюмени, в Абатском районе. На дне реки Ишим находятся десятки, а, возможно, и сотни костей доисторических животных. Их останки поднимают прямо со дна реки.

Необычный факт, но кости находят «кучками», что наталкивает специалистов на два варианта событий. Либо в этом месте находилась свалка, куда первобытные люди выбрасывали остатки пищи, либо на месте реки Ишим когда-то находилась топь, в которой регулярно гибли животные.

Бивень Фото: Виктория Стеблова

Останки, которые были найдены в этих местах, свидетельствуют о том, что здесь проживали много видов животных. Например, лошади. Этому свидетельствует найденная вершинная часть челюсти. Также в этом месте найдена боковая часть черепа первобытного бизона с тремя зубами и редкий отросток рога большерогого оленя. Эта находка является настолько редкой, что легче отыскать бивень мамонта.

Не обошлось и без костей самих мамонтов. Со дна этой же реки достали кость бедра, череп и другие останки крупного животного. Но это далеко не самая выдающаяся находка. В конце XIX века, около села Решетниково, был найден скелет шерстистого мамонта. Этот экспонат является самым крупным скелетом во всех музеях России. По данным экспертизы, животное обитало приблизительно 30 миллионов лет назад. Высота скелета составляет 3 метра 41 сантиметр. Соседствовали с ними и другие существа: шерстистые носороги, северные лошади и олени.

Останки древнего животного Фото: Виктория Стеблова

Есть находки и других необычных зверей . На Тоболе и Иртыше ученые обнаружили останки более древних животных - широколобых лосей. Эти животные обитали в этих местах около 300 тысяч лет назад. Во всем мире найдено лишь два полных скелета этих зверей, и один из них - под Вагаем.

А вот если заглянуть в историю совсем далеко, например, в Триасовый период, а это практически 251 миллион лет до нашей эры, то можно предположить, что по местам, где сейчас находится наша область, гуляли первые сухопутные динозавры. Прямых доказательств этому нет, а вот в соседних регионах их останки находили. Следовательно, можно смело считать, что и здесь они тоже жили. Главное - не забывать, что климат, в те времена был полностью противоположным нынешнему.

Кость древнего животного Фото: Виктория Стеблова

На смену сухопутным динозаврам пришли морские ящеры, которые обитали во всем Западно-Сибирском море. Их останки были найдены в соседних областях, которые также входили в состав огромного водоема.

На сегодняшний день, ознакомиться с останками древних обитателей можно в тюменском музее «Городская дума». Там можно увидеть коллекцию цельных скелетов мамонта, ископаемого бизона, шерстистого носорога и пещерного медведя.

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