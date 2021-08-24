Экс-депутат Сергей Вакарин, сбивший на внедорожнике сотрудника ГИБДД и сваливший вину на сына, признал вину

Заседание по уголовному делу бывшего депутата гордумы и единоросса Сергея Вакарина состоялось в Тобольском районном суде 24 августа Фото: Фото из соцсетей

Заседание по уголовному делу бывшего депутата гордумы и единоросса Сергея Вакарина состоялось в Тобольском районном суде сегодня, 24 августа. Он наехал на сотрудника ГИБДД на восьмом километре автодороги из Тобольска в Байгору на своем внедорожнике Mersedes Benz AMG G 63.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что Вакарин пытался свалить вину на не менее эксцентричного сына. Якобы тот был за рулем, а сам Вакарин старший в командировке на далеком Крайнем Севере. Но депутата опознали, СКР довольно быстро провела проверку и завел на парламентария уголовное дело по факту применения насилия в отношении инспектора ДПС.

– Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», – сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области Людмила Галстян.

После этого у Сергея Вакарина исключили из партии «Единая Россия» и отозвали депутатский мандат, а самого обвиняемого заключили под стражу в СИЗО на полгода, поскольку вину он не признавал.

– Вакарин не признал вину, но его причастность к совершению преступления подтверждается показаниями потерпевшего инспектора ГИБДД и свидетелей. Депутат обвиняется в преступлении средней тяжести, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трех лет. Суд учел, что общественная опасность преступления была направлена против порядка. Находясь на свободе, Сергей Вакарин может влиять на показания свидетелей или скрыться от органов следствия за пределами Тюменской области. Исходя из этого, суд избрал ему меры пресечения в виде заключения под стражу, – обосновал решение Тобольский районный суд.

Сегодня заседание продолжилось, суд рассматривал дело по существу. Сергею Вакарину озвучили обвинительное заключение. На этот раз экс-депутат признал вину, но воспользовался своим конституционным правом и отказался давать показания против себя (ст. 51 Конституции РФ).

– Свою вину он признает и раскаивается в содеянном, – сообщает пресс-служба суда.

Видимо, посовеститься ему подсказали два адвоката. Следующее судебное заседание назначено на 27 августа.

Напомним, Сергей Вакарин – самый богатый депутат Тобольской городской думы. Его доход в коронакризисный год составил 64,4 млн рублей, а супруга заработала 4,4 млн рублей.